《窩輪匯智－劉嘉輝》超級業績周在即，窩輪入市攻略

《窩輪匯智》上周提到炒業績不忘留意市場的波動性，文中提及的舜宇（０２３８２）交出

亮麗業績，全年錄得純利增長２２％至４８﹒７億元人民幣，股價在業績後急升，不少認購證亦

因此受惠而大幅造好。投資者或會發現，當股價短時間內大幅升穿行使價，令窩輪由價外變為價

內並產生內在值時，輪價通常會出現爆炸性的升幅。

下周繼續有多間公司公布業績，包括吉利（００１７５）、快手（０１０２４）、藥明

（０２２６９）、騰訊（００７００）、小米（０１８１０）、瑞聲（０２０１８）、中人壽

（０２６２８）及美團（０３６９０）等。一如上周所述，留意個股業績宜先留意輪證條款的相

關引伸波幅定價，然後再考慮以甚麼條款的產品應市。

參考本周恆指波幅指數的表現，由上周高位２６﹒５％一度跌至周四（１８日）近２０％的

位置，是２月中以來的低位。引伸波幅回落，對於正考慮以窩輪入市的投資者，提供較低位入場

的空間，如認為引伸波幅將止跌回升，更有望為投資帶來雙贏的局面。

若認為後市波幅將保持低企或有回落的機會，投資者可採較具防守性的策略，以一些條款上

年期長一點，以及相對貼價的產品應市，這類產品對短期引伸波幅變化的敏感度相對較低。相反

，認為業績前後股價有機會大幅波動，又想趁業績入場博短線，則可減少注碼，以年期相對短一

些，輕微價外的產品應市，最壞情況是損失全部的本金。相比起以正股作大額資金部署，以輪證

的好處是即使全數虧損，亦只為較正股大幅為少的資金量。此外，由於資金需求少，投資者甚至

可小試牛刀，同時部署多隻業績股，分散投資及風險。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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