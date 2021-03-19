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19/03/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局搬龍門

　　《缸邊隨筆》昨日（１８日）筆者文最後一段謂：美儲局在前晚的議息會議中會扮懵，但市
場不會跟你美儲局一齊懵，遲早爆煲。
　
　　美儲局是不能不扮懵的，因為以今時美國國債的量，只要債息較美國會預算辦公室的底息上
升１厘，利息支出，會等於美國年軍費開支的１０倍。所以美儲局是一定會出九十隻牛、二十隻
虎之力，去壓美債息的上升，其中最不用成本的是口水，Ｔａｌｋ　Ｄｏｗｎ利息，話畀大家知
當前的通脹及利率上升只是短暫的，不用擔心。美儲局此說一再證明，美儲局是大話精。
　
　　美儲局這大話精也狠狠打了高盛一巴掌，高盛在美儲局發表公告前預期美儲局在２０２３年
會加一次息。高盛是美金融界大佬，你高盛講，大市立有反應，ＪＰＭ、野村，齊齊據高盛之估
而附和估。
　
　　但美儲局公布的息率點陣圖，明顯是２０２３年也不會加息，高盛不得不再發文「認錯」「
Ｗｅ　Ｗｅｒｅ　Ｗｒｏｎｇ　Ａｂｏｕｔ　Ｔｈｅ　Ｆｅｄ」（我們錯看了美儲局）。高盛這
個認錯是講反話，因為高盛估錯是因為好幾位儲局官員都提高了通脹的警戒線。
　
　　「Ｓｅｖｅｒａｌ　ＦＯＭＣ　ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ　ｈａｖｅ　ａ　ｈｉｇｈｅｒ
　ｉｎｆｌａｔｉｏｎ　ｂａｒ　ｆｏｒ　ｌｉｆｔ　ｏｆｆ　ｔｈａｎ　２﹒１％」
　
＊美長債息必定上升＊
　
　　高盛跟著轉了些軚，估美儲局會在２０２４年上半年仍保持美聯邦基金利率不變，但高盛仍
維持，美儲局在２０２２年初就會初步收緊水源供應。事實上，美儲局你不加美國聯邦基金利率
不大重要，因為市場總是會捨你官息而去。你美儲局可以繼續扮懵，繼續搬龍門，可以提高對通
脹率的容忍，你忍到３％時，市場息會升到多少？因為市場是會忍無可忍的。
　
　　你美儲局一搬通脹龍門，美匯指數立跌，美１０年債息立升，而跟通脹趨向有更大掛勾的
３０年美債息亦已升至２０２１年２月時的水平。美長債息上升，將如大江東去不回頭。
　
　　對於美儲局這個搬龍門之舉，筆者絕不奇怪，我只奇怪為何高盛跟官咁耐唔知官姓乜？性（
不是姓）賴嘛！
　
　　市場除暫時不能不接受美儲局性賴外，還要看美儲局怎處理ＳＬＲ這個燙手山芋。ＳＬＲ，
筆者曾有文解釋過，在美儲局未發言前，也不多講了。
　
　　總之一句：美儲局搬龍門，可自欺但欺不了華爾街的精明人，投資者可以暫與華爾街狼共舞
，但要隨時準備駁腳。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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