《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局搬龍門

《缸邊隨筆》昨日（１８日）筆者文最後一段謂：美儲局在前晚的議息會議中會扮懵，但市

場不會跟你美儲局一齊懵，遲早爆煲。



美儲局是不能不扮懵的，因為以今時美國國債的量，只要債息較美國會預算辦公室的底息上

升１厘，利息支出，會等於美國年軍費開支的１０倍。所以美儲局是一定會出九十隻牛、二十隻

虎之力，去壓美債息的上升，其中最不用成本的是口水，Ｔａｌｋ Ｄｏｗｎ利息，話畀大家知

當前的通脹及利率上升只是短暫的，不用擔心。美儲局此說一再證明，美儲局是大話精。



美儲局這大話精也狠狠打了高盛一巴掌，高盛在美儲局發表公告前預期美儲局在２０２３年

會加一次息。高盛是美金融界大佬，你高盛講，大市立有反應，ＪＰＭ、野村，齊齊據高盛之估

而附和估。



但美儲局公布的息率點陣圖，明顯是２０２３年也不會加息，高盛不得不再發文「認錯」「

Ｗｅ Ｗｅｒｅ Ｗｒｏｎｇ Ａｂｏｕｔ Ｔｈｅ Ｆｅｄ」（我們錯看了美儲局）。高盛這

個認錯是講反話，因為高盛估錯是因為好幾位儲局官員都提高了通脹的警戒線。



「Ｓｅｖｅｒａｌ ＦＯＭＣ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｈａｖｅ ａ ｈｉｇｈｅｒ

ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｂａｒ ｆｏｒ ｌｉｆｔ ｏｆｆ ｔｈａｎ ２﹒１％」



＊美長債息必定上升＊



高盛跟著轉了些軚，估美儲局會在２０２４年上半年仍保持美聯邦基金利率不變，但高盛仍

維持，美儲局在２０２２年初就會初步收緊水源供應。事實上，美儲局你不加美國聯邦基金利率

不大重要，因為市場總是會捨你官息而去。你美儲局可以繼續扮懵，繼續搬龍門，可以提高對通

脹率的容忍，你忍到３％時，市場息會升到多少？因為市場是會忍無可忍的。



你美儲局一搬通脹龍門，美匯指數立跌，美１０年債息立升，而跟通脹趨向有更大掛勾的

３０年美債息亦已升至２０２１年２月時的水平。美長債息上升，將如大江東去不回頭。



對於美儲局這個搬龍門之舉，筆者絕不奇怪，我只奇怪為何高盛跟官咁耐唔知官姓乜？性（

不是姓）賴嘛！



市場除暫時不能不接受美儲局性賴外，還要看美儲局怎處理ＳＬＲ這個燙手山芋。ＳＬＲ，

筆者曾有文解釋過，在美儲局未發言前，也不多講了。



總之一句：美儲局搬龍門，可自欺但欺不了華爾街的精明人，投資者可以暫與華爾街狼共舞

，但要隨時準備駁腳。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

