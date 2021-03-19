《青工俠說－廖錦興》仍然記得佢哋嗎？

《青工俠說》春節後新冠疫情在香港再次出現反彈，又有健身室群組令市民惶恐不安，還是

別去人多擠迫的地方。周末，我在港島的淺水灣找到一個既寧靜又有趣味的好地方。在淺水灣商

場內的Ｋ藝術空間（Ｋ ＡｒｔＳｐａｃｅ）正在舉行一個以「仍然記得佢哋嗎？（Ｒｅｍｅｍ

ｂｅｒ ｔｈｅｍ？）」為題的畫展，這個頗有特色的畫展，是藝術家筆下的香港老行業（Ｏｌ

ｄ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ Ｅｙｅｓ ｏｆ Ａｒ

ｔｉｓｔｓ），並展出四位不同年齡層的本地藝術家包括歐陽乃沾、沈平、劉啟舜和慧惠的作品

。



歐陽乃沾先生善於素描、速寫及水彩，近７０年來都堅持戶外寫生，走遍港九各地，作品近

二千幅。出生於北京而在上海長大的沈平走遍大江南北，早在６０年代便在新疆烏魯木齊從事美

術工作，８０年來港定居，擅長水彩、油畫和水墨畫，在香港的大街小巷畫出風土人情和生活點

滴。６０後的劉啟舜生於香港，自小隨家人移民加拿大，熱愛藝術的他喜歡創作，將卡通人物畫

得活潑生動，用童心顯露人性的歡樂和積極。慧惠是四個畫家中唯一的女性，作品給予既嬌亦俏

的感覺，在影像自白中特別提到對本土文化的著迷，例如對港式「麻甩」的看法。小妮子畢業於

香港城市大學創意媒體學院，主修電影，由於生於油麻地，所以經常將藝術與社區融合，作品中

不乏地道色彩，如廟街３５號、上海街、廟街黑夜、油麻地地圖、果欄黑夜和油麻地變幻時等，

相信兒時回憶是她喜歡的題材。



香港是一個非常特別的地方，由小漁村到商港，又經歷１５５年的殖民地統治，發展到現在

的亞洲國際都會可算是一個歷史傳奇，它亦成為中西文化匯聚的地方，各行各業與生活均融合了

中西的元素。有很多老行業已因時代變遷而消失，好像窮困時，幾乎能重用和修補的物品都不會

隨意扔掉，因此修補行業是個熱門行業，還有傳統工藝、街頭小食、家居雜貨、糧油雜貨舖、故

衣故物及膏藥等。



畫展中展示著很多香港的老行業歷史，如人力車、珍寶海鮮舫、紙紮舖、花墟、熟食街市、

大牌檔、涼茶舖、雀仔街、金魚檔、石板街、春秧街、避風塘、開張大花牌、灣仔藍屋、電車等

，這些都是５０－６０年代的集體回憶。在此也順便推薦中華書局２０１４年出版的「歲月餘暉

－再會老行業」，作者梁廣福自上世紀八十年代拍下種種香港的舊行業、老師傅的影像，除了看

到昔日市區氛圍，還有昔日人們留下的人情味，以及踏實苦幹的獅子山精神。書中記載的各行各

業，柴米油鹽、衣服鞋履，以至修補湯煲和磨鉸剪等，背後盡是小人物為傳薪火的堅毅故事。喜

歡老香港的朋友在疫情下不妨漫遊淺水灣畫展，或網購「再會老行業」以懷緬昔日香港奮鬥拼搏

的精神。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

