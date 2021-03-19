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19/03/2021 11:34

《青工俠說－廖錦興》仍然記得佢哋嗎？

　　《青工俠說》春節後新冠疫情在香港再次出現反彈，又有健身室群組令市民惶恐不安，還是
別去人多擠迫的地方。周末，我在港島的淺水灣找到一個既寧靜又有趣味的好地方。在淺水灣商
場內的Ｋ藝術空間（Ｋ　ＡｒｔＳｐａｃｅ）正在舉行一個以「仍然記得佢哋嗎？（Ｒｅｍｅｍ
ｂｅｒ　ｔｈｅｍ？）」為題的畫展，這個頗有特色的畫展，是藝術家筆下的香港老行業（Ｏｌ
ｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉｎ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｅｙｅｓ　ｏｆ　Ａｒ
ｔｉｓｔｓ），並展出四位不同年齡層的本地藝術家包括歐陽乃沾、沈平、劉啟舜和慧惠的作品

　
　　歐陽乃沾先生善於素描、速寫及水彩，近７０年來都堅持戶外寫生，走遍港九各地，作品近
二千幅。出生於北京而在上海長大的沈平走遍大江南北，早在６０年代便在新疆烏魯木齊從事美
術工作，８０年來港定居，擅長水彩、油畫和水墨畫，在香港的大街小巷畫出風土人情和生活點
滴。６０後的劉啟舜生於香港，自小隨家人移民加拿大，熱愛藝術的他喜歡創作，將卡通人物畫
得活潑生動，用童心顯露人性的歡樂和積極。慧惠是四個畫家中唯一的女性，作品給予既嬌亦俏
的感覺，在影像自白中特別提到對本土文化的著迷，例如對港式「麻甩」的看法。小妮子畢業於
香港城市大學創意媒體學院，主修電影，由於生於油麻地，所以經常將藝術與社區融合，作品中
不乏地道色彩，如廟街３５號、上海街、廟街黑夜、油麻地地圖、果欄黑夜和油麻地變幻時等，
相信兒時回憶是她喜歡的題材。
　
　　香港是一個非常特別的地方，由小漁村到商港，又經歷１５５年的殖民地統治，發展到現在
的亞洲國際都會可算是一個歷史傳奇，它亦成為中西文化匯聚的地方，各行各業與生活均融合了
中西的元素。有很多老行業已因時代變遷而消失，好像窮困時，幾乎能重用和修補的物品都不會
隨意扔掉，因此修補行業是個熱門行業，還有傳統工藝、街頭小食、家居雜貨、糧油雜貨舖、故
衣故物及膏藥等。
　
　　畫展中展示著很多香港的老行業歷史，如人力車、珍寶海鮮舫、紙紮舖、花墟、熟食街市、
大牌檔、涼茶舖、雀仔街、金魚檔、石板街、春秧街、避風塘、開張大花牌、灣仔藍屋、電車等
，這些都是５０－６０年代的集體回憶。在此也順便推薦中華書局２０１４年出版的「歲月餘暉
－再會老行業」，作者梁廣福自上世紀八十年代拍下種種香港的舊行業、老師傅的影像，除了看
到昔日市區氛圍，還有昔日人們留下的人情味，以及踏實苦幹的獅子山精神。書中記載的各行各
業，柴米油鹽、衣服鞋履，以至修補湯煲和磨鉸剪等，背後盡是小人物為傳薪火的堅毅故事。喜
歡老香港的朋友在疫情下不妨漫遊淺水灣畫展，或網購「再會老行業」以懷緬昔日香港奮鬥拼搏
的精神。《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

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