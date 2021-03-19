恒指新貴領跌，港股午後跌幅擴大至近五百點，科指跌逾兩百點

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲公布議息結果後，美國十年期國債收益率升破１﹒７５

厘，再創十四個月新高，隔晚美股納指創上月底以來最大單日跌幅，道指標指亦高位回落。受外

圍拖累，港股終止四日連升之勢，低開２４７點，報２９１５８，早段由科技股及石油股領跌，

其後內需股及消費股跌幅擴大，加上中美會晤首場會議劍拔弩張，市場氣氛趨弱，最終早市收報

２８９５０，失守兩萬九，跌４５４點。

午後港股跌幅擴大，恆指新貴沽壓沉重，海底撈（０６８６２）跌６﹒６４％，報５５﹒５

元，暫為表現最差成份股，阿里健康（００２４１）亦跌６﹒３１％，報２３元。恆指成分股中

僅有６隻上行，中美兩國高級別官員首場會議充滿火藥味，雙方互相指責對方發言超時，亦就對

敏感議題針鋒相對，大市氣氛轉差，恆指亦跌穿早市低位。現時，恆生指數報２８９１５，跌４

９０點或跌１﹒６７％，主板成交９４０﹒９７億元。國企指數報１１２５５，跌２１５點或跌

１﹒８８％。恆生科技指數報８４６９，跌２０６點或跌２﹒３９％。

內地兩市跌勢加劇，上證綜指報３４０９，跌５３點或跌１﹒５５％，成交２１７２﹒４０

億元人民幣。深證成指報１３６２１，跌３４２點或跌２﹒４５％，成交２８６７﹒４０億元人

民幣

重磅股普軟，港交所（００３８８）挫２﹒５１％，報４５８﹒２元；友邦（０１２９９）

跌１﹒４２％，報９６﹒８５元；騰訊（００７００）挫１﹒９５％，報６２８元；美團（０３

６９０）插３﹒５％，報３２５﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）微跌０﹒７７％，報２３１﹒

８元；僅匯控（００００５）微升０﹒６４％，報４７﹒１元。



表列恆指十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈 （０６８６２） ５５﹒５０元 跌６﹒６４％

阿里健康（００２４１） ２３﹒００元 跌６﹒３１％

銀娛 （０００２７） ７１﹒５０元 跌６﹒４１％

中石油 （００８５７） ２﹒８５元 跌５﹒６３％

藥明 （０２２６９） ９０﹒１０元 跌５﹒４１％



中海油 （００８８３） ８﹒３６元 跌４﹒６８％

安踏 （０２０２０） １１９﹒９０元 跌４﹒４６％

蒙牛 （０２３１９） ４４﹒２５元 跌４﹒２２％

中石化 （００３８６） ４﹒１６元 跌３﹒７０％

吉利 （００１７５） ２３﹒８０元 跌３﹒６４％

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表列科指十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟 （０２０１３） １６﹒４２元 跌９﹒４８％

阿里健康 （００２４１） ２２﹒９５元 跌６﹒５２％

比亞迪電子（００２８５） ４２﹒７０元 跌５﹒３２％

華虹 （０１３４７） ４１﹒９５元 跌４﹒５５％

萬國數據 （０９６９８） ８３﹒１０元 跌４﹒２１％



京東健康 （０６６１８） １１０﹒６０元 跌４﹒０８％

眾安在線 （０６０６０） ５１﹒８５元 跌３﹒９８％

新東方在線（０１７９７） １８﹒９０元 跌３﹒７７％

網易 （０９９９９） １６１﹒００元 跌３﹒５９％

美團 （０３６９０） ３２５﹒６０元 跌３﹒５０％

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（ｐｌ）

