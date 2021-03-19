  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2021 12:06

恒安（１０４４）年度賺４５﹒９億人幣升１７﹒６％，息１﹒３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恆安（０１０４４）去年底止全年度盈利４５﹒９億元（人幣
﹒下同）升１７﹒６％，每股盈利３﹒８６４元，末期息１﹒３元增長４％。
　　期內收入２２３﹒７４億元跌０﹒５％，毛利９４﹒５６億元升８﹒８％，毛利率４２﹒３
％增長３﹒７個百分點。（ｅｃ）

　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS19/03/2021
【FOCUS】冰天雪地來相會 中美鬥硬不輸陣
開市Good Morning19/03/2021
林嘉麒：微盟短線反彈目標19元
財經熱話18/03/2021
長實以170億向李嘉誠基金會購基建資產　李澤鉅：令股價更好
中國故事18/03/2021
《神州經脈》中美啟高層戰略對話　首二月ODI降8％　滬指悶升
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流　「不怕通脹」天曉得
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金