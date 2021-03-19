恒安（１０４４）年度賺４５﹒９億人幣升１７﹒６％，息１﹒３元

《經濟通通訊社１９日專訊》恆安（０１０４４）去年底止全年度盈利４５﹒９億元（人幣

﹒下同）升１７﹒６％，每股盈利３﹒８６４元，末期息１﹒３元增長４％。

期內收入２２３﹒７４億元跌０﹒５％，毛利９４﹒５６億元升８﹒８％，毛利率４２﹒３

％增長３﹒７個百分點。（ｅｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

