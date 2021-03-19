中美會談針鋒相對，港股跌逾四百點穿二萬九，ＡＴＭＸＪ齊挫

《經濟通通訊社１９日專訊》美債息升，加上中美會談甫開始兩國官員就對雙方關切的問題

針鋒相對，港股跌幅擴大逾４００點穿２９０００，新報

２８９７７，跌４２８點或跌１﹒４６％，主板成交４７４﹒８８億元。國企指數報１１２７０

，跌１９９點或跌１﹒７４％。恆生科技指數報８４７０，跌２０６點或跌２﹒３８％。

ＡＴＭＸＪ齊挫，騰訊（００７００）現價跌１﹒５６１％，報６３０﹒５００元，阿里巴

巴（０９９８８）報２３０﹒６元跌１﹒２８４％，小米（０１８１０）報２５﹒９５元跌０﹒

９５４％，京東集團（０９６１８）報３２４﹒４元跌１﹒９９４％，美團（０３６９０）報

３２４﹒６元跌３﹒７９４％。（ｅｃ）

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅率領的

中國代表團，在美國阿拉斯加州安克雷奇，與美國國務卿布林肯及國家安全事務助理沙利文舉行

高層戰略對話。這是美國總統拜登上任以來，兩國高級別官員首次面對面對話。

會談甫開始，兩國官員就對雙方關切的問題針鋒相對。布林肯表示，美國對中國在新疆、香

港及台灣的行為深感關注。同時，亦憂慮向美國的網絡攻擊以及向盟友的經濟威脅，所有類似的

行動威脅以規則為基礎的全球穩定，強調這些問題並非內部事務。美方致力於加強基於規則的國

際秩序。（ｅｃ）

