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19/03/2021 10:22

中美會談針鋒相對，港股跌逾四百點穿二萬九，ＡＴＭＸＪ齊挫

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美債息升，加上中美會談甫開始兩國官員就對雙方關切的問題
針鋒相對，港股跌幅擴大逾４００點穿２９０００，新報
２８９７７，跌４２８點或跌１﹒４６％，主板成交４７４﹒８８億元。國企指數報１１２７０
，跌１９９點或跌１﹒７４％。恆生科技指數報８４７０，跌２０６點或跌２﹒３８％。
　　ＡＴＭＸＪ齊挫，騰訊（００７００）現價跌１﹒５６１％，報６３０﹒５００元，阿里巴
巴（０９９８８）報２３０﹒６元跌１﹒２８４％，小米（０１８１０）報２５﹒９５元跌０﹒
９５４％，京東集團（０９６１８）報３２４﹒４元跌１﹒９９４％，美團（０３６９０）報　
　　３２４﹒６元跌３﹒７９４％。（ｅｃ）
　　中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅率領的
中國代表團，在美國阿拉斯加州安克雷奇，與美國國務卿布林肯及國家安全事務助理沙利文舉行
高層戰略對話。這是美國總統拜登上任以來，兩國高級別官員首次面對面對話。
　　會談甫開始，兩國官員就對雙方關切的問題針鋒相對。布林肯表示，美國對中國在新疆、香
港及台灣的行為深感關注。同時，亦憂慮向美國的網絡攻擊以及向盟友的經濟威脅，所有類似的
行動威脅以規則為基礎的全球穩定，強調這些問題並非內部事務。美方致力於加強基於規則的國
際秩序。（ｅｃ）

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