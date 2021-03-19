港股低開２４７點，美團跌逾２％，騰訊京東均開挫近２％

《經濟通通訊社１９日專訊》美國１０年期國債孳息升破１﹒７５厘，創逾一年高位，拖累

隔晚美股受壓，納指插逾３％，道指轉跌逾１５０點收市。亞太股市早段普遍向下，日經２２５

指數挫１６９點，南韓首爾ＫＯＳＰＩ指數跌２８點，連升四日的港股現回吐，低開２４７點。

債息抽高拖累科技股表現，本港科技龍頭回吐，美團（０３６９０）跌２﹒４９％，報３２９元

；騰訊（００７００）跌１﹒９５％，報６２８元；小米（０１８１０）跌１﹒５３％，報２５

﹒８元；京東集團（０９６１８）跌１﹒８１％，報３２５元。

歐洲疫情存在轉壞憂慮，市場憂慮石油需求受到負面影響，期油價格一度暴跌近一成，三桶

油齊跌，中海油（００８８３）開跌３﹒７６％，報８﹒４４元，為表現最差藍籌；中石油（０

０８５７）跌２﹒９８％。李嘉誠、李澤鉅父子變相增持長實（０１１１３），長實開漲６﹒２

７％，報５０元，為開市表現最好藍籌。

現時，恆生指數報２９１５８，跌２４７點或跌０﹒８４％，主板成交３６﹒５６億元。國

企指數報１１３３６，跌１３３點或跌１﹒１６％。恆生科技指數報８５１６，跌１５９點或跌

１﹒８４％。

即月期指新報２９０８７，跌２８２點，低水７１點。即月國指期貨報１１３０４，跌１５

５點，低水３３點。即月科指期貨新報８４７０，跌１９２點，低水１２３點。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒０７％，報４７﹒３元；港交所（００３８８）跌

１﹒０６％，報４６５元；友邦（０１２９９）升０﹒４６％，報９８﹒７元；中移動（００９

４１）跌０﹒８４％，報５３﹒１５元；建行（００９３９）跌０﹒６１％，報６﹒５６元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ８﹒４４元 跌３﹒７６％

銀娛 （０００２７） ７３﹒６０元 跌３﹒６６％

阿里健康（００２４１） ２３﹒７０元 跌３﹒４６％

中石油 （００８５７） ２﹒９３元 跌２﹒９８％

安踏 （０２０２０） １２１﹒８０元 跌２﹒９５％



中石化 （００３８６） ４﹒２１元 跌２﹒５５％

美團 （０３６９０） ３２９﹒００元 跌２﹒４９％

中生製藥（０１１７７） ８﹒６３元 跌２﹒４９％

藥明 （０２２６９） ９２﹒９５元 跌２﹒４１％

潤地 （０１１０９） ３８﹒１０元 跌２﹒１８％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康 （００２４１） ２３﹒７０元 跌３﹒４６％

金蝶 （００２６８） ２６﹒１０元 跌２﹒９７％

萬國數據 （０９６９８） ８４﹒２５元 跌２﹒８８％

微盟 （０２０１３） １７﹒６２元 跌２﹒８７％

眾安在線 （０６０６０） ５２﹒５０元 跌２﹒７８％



美團 （０３６９０） ３２９﹒００元 跌２﹒４９％

中芯 （００９８１） ２５﹒８０元 跌２﹒４６％

同程藝龍 （００７８０） １６﹒１８元 跌２﹒４１％

京東健康 （０６６１８） １１２﹒６０元 跌２﹒３４％

比亞迪電子（００２８５） ４４﹒０５元 跌２﹒３３％

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（ｃａ）

