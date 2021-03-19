《盤後部署》港股觀望氣氛仍濃，下周料續上演兩萬九攻防戰

《經濟通通訊社１９日專訊》美國十年期債息升穿１﹒７厘，加上歐洲疫情存在轉壞憂慮，
期油一度瀉近１成，觸發隔晚美股下跌，港股承接低開２４７點，報２９１５８，跌幅曾縮至
１３４點，高見２９２７１，但沽壓再現，大市跌幅擴大，更質穿兩萬九關。受美期下跌加上內
地股市拖累，恆指午後曾插６６８點，見２８７３７點，全數蒸發四連升累積的６６６點升幅。
臨近尾市美債息回落至１﹒６７厘，大市跌勢放緩，收報２８９９０，跌４１４點或跌
１﹒４１％，守十天線（２８９６３點），主板成交增加１８﹒１％至２０６１﹒６２億元。國
企指數報１１２８３，跌１８６點或跌１﹒６３％。恆生科技指數報８５５１，跌１２５點或跌
１﹒４４％。
即月期指新報２８９１０，跌４５９點，低水８１點。即月國指期貨報１１２５１，跌
２０８點，低水３３點。即月科指期貨新報８４８８，跌１７４點，低水６５點。
Ａ股下滑，上證綜合指數險守３４００點，收報３４０４，跌５８點或跌１﹒６９％；深證
成份指數報１３６０６，跌３５７點或跌２﹒５６％。兩市成交合計增至７７２１億元人民幣。
＊橋水創辦人料儲局或須提前加息＊
美國聯儲局按兵不動，重申２０２３年前不加息及維持資產購買計劃。不過對沖基金橋水
（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）創辦人達里奧（ＲａｙＤａｌｉｏ）接受外電訪問時稱，華府多次
推出刺激措施後，美國經濟勢必呈現強勁反彈，通脹也會相應扳升，而通脹上升可能逼使聯儲局
須提前加息。
七國集團（Ｇ７）目前在討論增加ＩＭＦ疫情紓困資金儲備的提議，並計劃在周五召開會議
，預計將討論協助低收入國家等議題。惠譽表示，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）增加５０００億
美元（約３﹒９萬億港元）紓困儲備的提議，將幫助新興和前沿經濟體應對新冠疫情的短期影響
，但不足以減輕更廣泛的償債挑戰，亦不會大幅改善各國的信用評級。
＊港股再次出現超賣，有機會挾淡倉反彈＊
大市本周走勢偏淡，主要是美國國債回升，市場的避險意欲升溫，港股升至２９５００點有
一定阻力。不過，債息今次由１﹒６厘抽升至１﹒７５厘，龍頭科技股單日跌幅仍在５％以內，
科指亦穩守８５００點關，反映市場已逐步消化債息因素，只要上升速度不太快，對大市影響不
大。另外，恆指１４ＲＳＩ已回落至４７水平，科指１４ＲＳＩ更一度跌至４１水平，可見港股
再次回落至超賣水平。預期指數調整至現水平，有機會「挾淡倉」現反彈。下周包括騰訊
（００７００）、小米（０１８１０）、中移動（００９４１）等多隻重磅藍籌將陸續公布業績
，市場觀望氣氛漸濃，料恆指將在２８５００至２９５００點之間上落。
值得留意的是周五晚為美國四重結算日，市況波動不排除與此有關係。（ｃａ）
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