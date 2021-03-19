【大國博弈】傳美國新任貿易代表戴琦下周會晤英國貿易大臣卓慧思

《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社引述知情人士透露，美國新任貿易代表戴琪下周將會

晤英國國際貿易大臣卓慧思討論一系列問題，涉及貿易談判、飛機補貼爭端、世貿改革、氣候問

題、全球貿易合作等議題。

而據英國官員消息指，兩國貿易部長將討論如何繼續進行談判，以就飛機補貼爭端達成永久

協議，並討論更廣泛的美英自由貿易協議談判。（ａｌ）

