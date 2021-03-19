【大國博弈】傳華府與美企洽商於加拿大開採電動車礦產原料

《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社引述文件及消息人士指，美國政府與當地礦商及電動
車鋰電池生產商洽談合作，擴展在加拿大採礦生產，抗衡中國當前市場支配者地位。
消息具體透露商務部與上述企業周四（１８日）舉行視像會議討論上述合作的可能性，不過
當局無意向他們提供優惠條款推動有關項目。（ａｌ）
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