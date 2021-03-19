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19/03/2021 13:08

【代幣狂熱】聯儲局主席鮑威爾：央行數碼貨幣將須與現金共存

　　《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局主席鮑威爾周四（１８日）在瑞士巴塞爾舉行的支付會
議上發表講話，強調央行數碼貨幣將需要整合到現有支付體系，並與現金和其他形式的貨幣共存

　　鮑威爾又引用國際清算銀行（ＢＩＳ）和聯儲局的最新報告指，評估央行數碼貨幣幫助央行
實現其公共政策目標的可行性。
　　他亦稱疫情危機使人們更關注需要解決當前跨境支付安排的局限性，而即使上年面臨挑戰，
目前仍然能夠取得重要進展。（ａｌ）

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