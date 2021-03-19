【朝鮮局勢】馬來西亞法院裁定可引渡朝鮮人到美國，北韓與其斷交

《經濟通通訊社１９日專訊》據朝中社報道指，馬來西亞最高法院本月判決一名於２０１９
年１２月在當地被逮捕的北韓人，可被引渡到美國進行洗黑錢的審訊，北韓外務省今日指責馬來
西亞屈服於美國的壓力，強調該國要為兩國之間的一切後果承擔全部責任，又警告美國將付出代
價，而鑒於嚴重事態，北韓正式宣布全面斷絕與馬來西亞的外交關係，直言今次是極大敵對行為
。
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