《台股攻略－馮偉明》債息再度上揚，險守萬六點

《台股攻略》美國聯儲局宣布維持利率不變，但受到美國１０年期國債孳息率升破１﹒７％
影響，避險情緒再度升溫，加權指數今日（１９日）開市裂口下跌０﹒６２％，最終險守萬六點
以上，收１６０７０點，跌１﹒３３％。
電子權值股方面，大立光跌２％，聯發科跌２％，鴻海跌近５％，台積電更失守新台幣
６００元大關，跌近２％，收新台幣５９１元，但宏碁收新台幣３０﹒４元，大升７％。華碩收
新台幣３７７﹒５元，大升５％。塑化板塊亦大跌，台塑、南亞、台化及達新跌超過３％。造紙
股跌勢較輕，寶隆、榮成及士紙均跌１％至２％，惟造紙大廠的正隆公布２０２０年業績造好，
逆市升２％。另外台灣宣布「帛琉旅遊泡泡」計劃，預計最快於４月１日啟航，而華航亦宣布與
多間旅行社合作，提供相關旅遊產品，消息支撐航空板塊，令華航、台航及長榮航各升２％至
４％。散裝航運板塊亦受波羅的海乾散裝型指數連日上升，刺激四維航及志信升超過９％；貨櫃
航運的陽明升２％。
受美國債息上升影響投資氣氛，大市將持續波動，但經濟復甦在即，預料舊經濟板塊將繼續
為大市護航。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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