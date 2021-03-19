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即市新聞

19/03/2021 15:50

《窩輪豪情－梁業豪》先看下周一收市前上升動力會否增強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地
產建築業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為長實集團（０１１１３）、新奧能源（０２６８８）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中海油（００８８３）、中國平安（０２３１８）與中通快遞（０２０５７）。
　　雖然今早（１９日）港股低開的幅度不大，其後市況徐徐滑落，午市中段才開始呈現幅度有
限的反彈。恆指期貨小時圖上，保歷加通道底部支持未被正式考驗，但其下移的情況反映出價位
的下跌空間正在逐漸擴大中。大家應特別留意的，為下周一（２２日）收市前價位的上升動力會
否增強。若市況只能呈現有限幅度的反彈，即代表好友對後市欠缺信心，認為低位支持須先受考
驗，後市才具條件再升。另一方面，已轉下移的保歷加通道中軸必須被正式升破，當前跌勢才會
被扭轉。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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