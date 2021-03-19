《談國論企－黎偉成》企業住戶中長期貸２月份倍增

《談國論企》中國以商業銀行為主的金融機構，對住戶及企（事）業單位的中長期人民幣貸

款淨增額度，於２０２１年２月份同比皆倍增，意味居民購買商品房和企業用的固定資產投資明

顯轉活。銀行貸款有針對性力挺需求側結合供給側的內需，加上政府「國內大循環」與「國內外

雙循環」雙劍合璧，相信國民經濟在穩中有進地邁向小康社會目標。



＊居民買樓置業轉增企業固投亦趨旺＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年２月份達１﹒３６萬億元（見表一），較上年同期多增４１３３億元或４﹒８５倍，遠遠多於

２０２０年２月份淨增９５５７億元的２﹒３％，升幅，連同１月份同比增７﹒１８％所達的

３﹒５８萬億元，使前２月累計淨增３７１萬億元的１６﹒５％升幅，比２０２０年同期

４﹒２４萬億元所增的３﹒４％多增３﹒３７個百分點，而上年１月份貸款淨增之數相當全年累

增的１９﹒３６萬億元３﹒２％，高１３﹒２個百分點，反映出商業銀行在年初十分積極支持居

民與企業的各項信貸，力保實體經濟發展有良好的開端。

最惹人注目的，是金融機構的（甲）中長期貸款，於２０２１年１月份有十分明顯的增長，

特別惹人注目的是（Ｉ）對住戶的中長期貸款增加淨額達４１１３億元（見表二．下同），同比

飆升凡１０﹒０８倍之普，完完全全扭轉２０２１年２月份僅達３７１億元和大幅下降

８３﹒４％之劣況。連同２０２１年１月份淨增９４４８億元同比增２６﹒１２％，相對於

２０１９年同期７，４１９億元的７﹒５％升幅多增個百分點１８﹒６２個百分點，此與肺疫受

控後使居民住戶明顯加大買樓置業意欲有關。

置業需求轉殷，可見之於國家統計局資料顯示，商品房住宅銷售額度於２０２１年１－２月

份累計達１﹒７５２６萬億元，同比增長１４３﹒５％，而所涉面積１﹒５６億平方米亦增

１０８﹒６％，乃商業銀行對住戶中長期貸款倍增的十分重原因。

和（ＩＩ）對企業的中長期貸款於２０２１年２月淨增１﹒１萬億元，同比增長１﹒６４倍

，較１月份淨增２﹒０４萬億元的２２﹒８９％升幅要高，而２０２０年２月份及１月份的增幅

分別為１９％與１８﹒６％多，即使製造業及基礎設施投資於２０２１年１－２月份按兩年平均

數，同比分別回落１﹒６％與３﹒４％，相信固投情況會在未來幾個月逐步快速回升。製造業採

購經理指數ＰＭＩ中的生產經營活動預期指數於２０２１年２月份達５９﹒２，較對上一個月的

５７﹒９高１﹒３個百分點，可在相當程度反映出製造業對生產、經營前景回復樂觀的信心和看

法。政府積極主動嚴格防控惡疫而精準推行的復工復產復商復市政策，經濟復甦得以確認，使企

業俏看前景，強化生產和投資，此為企業中長期貸款倍增之因。



＊零售消費逐步轉向網上改變信貸模式＊



至於（乙）短期貸款，最新的發展為（一）住戶即使淨減少２４９１億元，但同比少減

６１﹒９％，相對於２０１９年２月份多減１﹒０２倍至４５０４億元，有所改善，亦為可以接

受之況，因社會消費品零售總額於１－２月份６﹒９７３萬億元同比增長３３﹒８％，而結合

２０１９年之數計算兩年平均增幅為３﹒２％，店舖的零售情況未算理想，因政府不鼓勵跨省市

旅行甚至春節省親，使旅遊性質的消費行為大為減少。唯是實物商品網上零售於１－２月份累計

１﹒４４１２萬億元，同比增長３０﹒６％，顯示內地的消費購物形態有持續明顯的改變。

居民短期貸款於２０２１年１月份淨增３２７８億元，完完全全扭轉了２０２０年同期淨減

少１１４９億元之象。

再看（二）企業中長期貸款，於２０２１年２月淨增２，４９１億元同比減少６１﹒９％，

連同１月份淨增５，７５５萬億元同比少增２５﹒２５％，反映出企業對短期資金需求不大強烈

，相信這與銀行業提供足夠的中長期貸款使企業有充裕的流動性有關。

總括而言，商業銀行對（１）住戶整體貸款於２０２１年２月份淨增１４２１億元，而

２０２０年同期則淨減４１３３億元。（２）企業淨增貸款１﹒２萬億元則增６﹒９％。



《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６ ４﹒９４萬 １６﹒５０

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ４１３３ ４﹒８５

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年１月 ２０２０年２月

（％） （％）

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住戶貸款 增１﹒２７萬 ＋９９﹒６５ 減４１３３ ＋４﹒８５倍

短期－－ 增３２７８ － 減４５０４ ＋１﹒０２倍

中長期－－ 增９４４８ ＋２６﹒１２ 增３７１ －８３﹒４０

企（事）業機構 增２﹒５５萬 －１０﹒８４ 增１﹒１３萬 ＋３５﹒５０

短期－－ 增５７５５ ＋２５﹒２５ 增６５４９ ＋３﹒４２倍

中長期－－ 增２﹒０４萬 ＋２２﹒８９ 增４１５７ ＋１９﹒００

票據融資－－ 增１４０５ － 增６３４ －６２﹒６０

非銀行業金融機構 減１９９２ ＋２７﹒１２ 增１７３８ ＋４２﹒４０

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

