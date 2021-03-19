《異動股》歐洲疫情惡化拖低油價，油股齊軟，中海油服領挫逾４％

《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲地區疫情惡化，市場憂慮石油需求受到負面影響，油價急

挫約７％，創去年夏天至今最大單日跌幅。油股今早齊軟，中海油服（０２８８３）領跌４﹒２

６％，報８﹒１元，該股成交約１７萬股，涉資１３６萬元。

Ａ股（滬：６０１８０８）現價１５﹒１５元人民幣，跌１﹒０８元人民幣，或跌６﹒６５

％，成交４７２萬元人民幣，涉及３１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１２３﹒８９％。

歐洲疫情再爆發，數個區域重新實施封鎖，且該國正憂慮阿斯利康（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃ

ａ）疫苗副作用，致疫苗接種計劃放緩。布油期貨收跌６﹒９％報每桶６３﹒２８美元，美油期

貨則收跌７﹒１％報每桶６０美元。

三桶油同樣向下，中海油（００８８３）跌３﹒７６％，報８﹒４４元；中石油（００８５

７）跌２﹒９８％，報２﹒９３元；中石化（００３８６）跌２﹒５５％，報４﹒２１元。

現時，恆生指數報２９１５８點，跌２４７點或跌０﹒８４％，主板成交３６﹒５６億元。

國企指數報１１３３６點，跌１３３點或跌１﹒１６％。恆生科技指數報８５１６點，跌１５９

點或跌１﹒８４％。

即月期指新報２９０８５，跌２８４點，低水７３點。即月國指期貨報１１３１４，跌１４

５點，低水２３點。即月科指期貨新報８４７３，跌１８９點，１９２張。

上證綜合指數報３４２３點，跌３９點或跌１﹒１３％，成交３７﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１３７３８點，跌２２５點或跌１﹒６２％，成交４９﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油服 （０２８８３） ８﹒１０元 跌４﹒２６％

中海油 （００８８３） ８﹒４４元 跌３﹒７６％

中石油 （００８５７） ２﹒９３元 跌２﹒９８％

中石化 （００３８６） ４﹒２１元 跌２﹒５５％

中石化冠德（００９３４） ３元 無升跌

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（ｊｃ）

