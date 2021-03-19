《午市前瞻》港股受累外圍偏軟，或下試２８３００點

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲公布議息結果後，美國十年期國債收益率升破１﹒７５

厘，再創十四個月新高，隔晚美股納指創上月底以來最大單日跌幅，道指標指亦高位回落。受外

圍拖累，港股終止四日連升之勢，低開２４７點，報２９１５８，早段由科技股及石油股領跌，

其後內需股及消費股跌幅擴大，加上中美會晤首場會議劍拔弩張，恆指曾挫４８４點，低見２８

９２１，市場氣氛趨弱，最終早市收報２８９５０，失守兩萬九，跌４５４點或跌１﹒５５％，

主板成交８５９﹒３４億元。國指報１１２７４，跌１９５點或跌１﹒７１％。科指報８４８８

，跌１８７點或跌２﹒１６％。

中美高層會談甫開始兩國官員就對敏感議題針鋒相對，美國國務卿布林肯表示，美國對中國

在新疆、香港及台灣的行為深感關注，亦指經濟威脅及民主問題並非內部事務，中共中央政治局

委員楊潔篪亦於開場白強調美國沒有資格居高臨下同中國說話，氣氛相當緊張。

內地兩市齊挫，上證綜指報３４２６，跌３６點或跌１﹒０４％，成交１９４３﹒７７億元

人民幣。深證成指報１３７０９，跌２５３點或跌１﹒８２％，成交２５８６﹒７３億元人民幣

。



＊李氏家族注資增持，長實彈近６％＊



重磅股普軟，港交所（００３８８）挫１﹒８７％，報４６１﹒２元；友邦（０１２９９）

跌１﹒５３％，報９６﹒７５元；建行（００９３９）軟１﹒５２％，報６﹒５元；惟匯控（０

０００５）微升０﹒６４％，報４７﹒１元。

長實集團（０１１１３）獲李嘉誠注入資產增持，若成功收購基建資產且能回購足額股份，

李嘉誠及李澤鉅持股將由３５﹒９９％增至４５﹒０３％。長實早市飆５﹒８４％，報４９﹒８

元；長和（００００１）去年少賺２７％合符市場預期，半日跌２﹒３１％，報６１﹒４５元；

和電（００２１５）跌１﹒９７％，報１﹒４９元；長建（０１０３８）跌１﹒９３％，報４５

﹒６５元；電能（００００６）無升跌，報４４﹒９５元。



＊葉尚志：現時宜避開高估值股份＊



美國１０年期國債孳息升破１﹒７５厘創逾一年高位，加上中美會晤期間雙方關係緊張。港

股今早受壓，ＡＴＭＸＪ等大型科技股亦下挫。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊

社》表示，港股走勢主要看債息、北水流向與公司業績三方面。但他料債息仍有上升空間，而北

水近日支持亦轉趨淡靜，皆不利後市表現。因此他相信公司業績將主要影響市場氣氛。而去年疫

情料將使不少公司業績成績下滑，或致下周港股仍有向下調整壓力，有可能下試近月恆指的兩個

底部，即將２８３００點位置。

葉尚志建議現宜避開高估值股，例如是互聯網科技股、ＳａａＳ股、汽車股、光伏股等。問

及是否應重點部署傳統股，他則有所保留，形容傳統板塊於早前新、舊經濟輪動時已炒上，值搏

率已大減。與其以新、舊經濟板塊考慮，不如主要部署個別公司業績憧憬更佳。

長實集團獲李嘉誠基金注入資產增持，葉尚志指，市場現憧憬長和系進行重組，固然公司業

績不算理想，仍吸引資金部署長實。惟他並不建議現時追入部署長和系，雖料長實有機會重回疫

前價位約５５元水平，但因今日股價已裂口升上，因此不適宜再高追，他亦不建議部署長和，他

指可靜待公司重組後，留意會否有業務方向消息憧憬，屆時再部署亦可。（ｊｃ、ｐｌ）

