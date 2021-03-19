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即市新聞

19/03/2021 12:45

《午市前瞻》港股受累外圍偏軟，或下試２８３００點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲公布議息結果後，美國十年期國債收益率升破１﹒７５
厘，再創十四個月新高，隔晚美股納指創上月底以來最大單日跌幅，道指標指亦高位回落。受外
圍拖累，港股終止四日連升之勢，低開２４７點，報２９１５８，早段由科技股及石油股領跌，
其後內需股及消費股跌幅擴大，加上中美會晤首場會議劍拔弩張，恆指曾挫４８４點，低見２８
９２１，市場氣氛趨弱，最終早市收報２８９５０，失守兩萬九，跌４５４點或跌１﹒５５％，
主板成交８５９﹒３４億元。國指報１１２７４，跌１９５點或跌１﹒７１％。科指報８４８８
，跌１８７點或跌２﹒１６％。
　　中美高層會談甫開始兩國官員就對敏感議題針鋒相對，美國國務卿布林肯表示，美國對中國
在新疆、香港及台灣的行為深感關注，亦指經濟威脅及民主問題並非內部事務，中共中央政治局
委員楊潔篪亦於開場白強調美國沒有資格居高臨下同中國說話，氣氛相當緊張。
　　內地兩市齊挫，上證綜指報３４２６，跌３６點或跌１﹒０４％，成交１９４３﹒７７億元
人民幣。深證成指報１３７０９，跌２５３點或跌１﹒８２％，成交２５８６﹒７３億元人民幣


＊李氏家族注資增持，長實彈近６％＊

　　重磅股普軟，港交所（００３８８）挫１﹒８７％，報４６１﹒２元；友邦（０１２９９）
跌１﹒５３％，報９６﹒７５元；建行（００９３９）軟１﹒５２％，報６﹒５元；惟匯控（０
０００５）微升０﹒６４％，報４７﹒１元。
　　長實集團（０１１１３）獲李嘉誠注入資產增持，若成功收購基建資產且能回購足額股份，
李嘉誠及李澤鉅持股將由３５﹒９９％增至４５﹒０３％。長實早市飆５﹒８４％，報４９﹒８
元；長和（００００１）去年少賺２７％合符市場預期，半日跌２﹒３１％，報６１﹒４５元；
和電（００２１５）跌１﹒９７％，報１﹒４９元；長建（０１０３８）跌１﹒９３％，報４５
﹒６５元；電能（００００６）無升跌，報４４﹒９５元。

＊葉尚志：現時宜避開高估值股份＊

　　美國１０年期國債孳息升破１﹒７５厘創逾一年高位，加上中美會晤期間雙方關係緊張。港
股今早受壓，ＡＴＭＸＪ等大型科技股亦下挫。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊
社》表示，港股走勢主要看債息、北水流向與公司業績三方面。但他料債息仍有上升空間，而北
水近日支持亦轉趨淡靜，皆不利後市表現。因此他相信公司業績將主要影響市場氣氛。而去年疫
情料將使不少公司業績成績下滑，或致下周港股仍有向下調整壓力，有可能下試近月恆指的兩個
底部，即將２８３００點位置。
　　葉尚志建議現宜避開高估值股，例如是互聯網科技股、ＳａａＳ股、汽車股、光伏股等。問
及是否應重點部署傳統股，他則有所保留，形容傳統板塊於早前新、舊經濟輪動時已炒上，值搏
率已大減。與其以新、舊經濟板塊考慮，不如主要部署個別公司業績憧憬更佳。
　　長實集團獲李嘉誠基金注入資產增持，葉尚志指，市場現憧憬長和系進行重組，固然公司業
績不算理想，仍吸引資金部署長實。惟他並不建議現時追入部署長和系，雖料長實有機會重回疫
前價位約５５元水平，但因今日股價已裂口升上，因此不適宜再高追，他亦不建議部署長和，他
指可靜待公司重組後，留意會否有業務方向消息憧憬，屆時再部署亦可。（ｊｃ、ｐｌ）

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