《美元走勢－羅明立》美元短期仍受惠息升，但只宜低吸

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１３ １０８﹒７５ １０８﹒８２

歐元╱美元 １﹒１９２８ １﹒１９０２ １﹒１９２５

英鎊╱美元 １﹒３９３８ １﹒３８９２ １﹒３９３７

美元╱瑞郎 ０﹒９２８５ ０﹒９２５９ ０﹒９２６２

美元╱港元 ７﹒７６７３ ７﹒７６４３ ７﹒７６６６

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《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外回升至７７萬，較預期的７０萬為多，持續

申領失業金人數按周減少１﹒８萬至４１２﹒４萬，市場原先預期為４０７萬。美聯儲周四

（１８日）凌晨議息後美元反覆偏軟，非美貨幣曾經轉強，但昨日歐洲開市後，美國１０年期債

息抽升上１﹒７３厘，反映市場似乎並不認同聯儲局就通脹的樂觀看法，美匯即時反彈，再次逼

近９２水平。



＊英鎊受阻於１﹒４０＊



英倫因航昨日議息後表示，新冠疫情之下的英國經濟前景仍面臨不確定性，決定將基準利率

繼續維持在０﹒１％的歷史低位，亦繼續８９５０億英鎊的債券購買計畫。大規模疫苗注射有助

於疫情防控措施鬆綁，可能推動第二季度消費增長，預計今年英國經濟將逐步恢復至疫前水平。

雖然央行整體看法正面，但強調仍存在大量閒置產能，加上美元呈強勢，英鎊受阻於１﹒４０後

跌超過１００點。

日本央行今日（１９日）亦舉行貨幣政策會議，維持主要利率不變，１０年期債券收益率目

標為零，波動區間為正負０﹒２５％；維持１２萬億日圓上限的ＥＴＦ購買額，但就取消了每年

購買６萬億日圓ＥＴＦ的指引。央行的政策調整於日前已被媒體披露，日圓輕微上升但變化不大

。聯儲局對債息上升的淡定態度市場並不受落，炒家將繼續挑戰局方的耐性，美元短期仍然會受

債息上升的因素而做好，但只宜低位吸納。歐元或在１﹒１８３０╱１﹒２０３０，英鎊則在

１﹒３８００╱１﹒４０００之間波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９３０ １﹒１８４０ １﹒１９６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

