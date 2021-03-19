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即市新聞

19/03/2021 15:45

《美元走勢－羅明立》美元短期仍受惠息升，但只宜低吸

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１３　　　１０８﹒７５　　　１０８﹒８２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９２８　　　１﹒１９０２　　　１﹒１９２５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９３８　　　１﹒３８９２　　　１﹒３９３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２８５　　　０﹒９２５９　　　０﹒９２６２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７３　　　７﹒７６４３　　　７﹒７６６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外回升至７７萬，較預期的７０萬為多，持續
申領失業金人數按周減少１﹒８萬至４１２﹒４萬，市場原先預期為４０７萬。美聯儲周四
（１８日）凌晨議息後美元反覆偏軟，非美貨幣曾經轉強，但昨日歐洲開市後，美國１０年期債
息抽升上１﹒７３厘，反映市場似乎並不認同聯儲局就通脹的樂觀看法，美匯即時反彈，再次逼
近９２水平。
　
＊英鎊受阻於１﹒４０＊
　
　　英倫因航昨日議息後表示，新冠疫情之下的英國經濟前景仍面臨不確定性，決定將基準利率
繼續維持在０﹒１％的歷史低位，亦繼續８９５０億英鎊的債券購買計畫。大規模疫苗注射有助
於疫情防控措施鬆綁，可能推動第二季度消費增長，預計今年英國經濟將逐步恢復至疫前水平。
雖然央行整體看法正面，但強調仍存在大量閒置產能，加上美元呈強勢，英鎊受阻於１﹒４０後
跌超過１００點。
　　日本央行今日（１９日）亦舉行貨幣政策會議，維持主要利率不變，１０年期債券收益率目
標為零，波動區間為正負０﹒２５％；維持１２萬億日圓上限的ＥＴＦ購買額，但就取消了每年
購買６萬億日圓ＥＴＦ的指引。央行的政策調整於日前已被媒體披露，日圓輕微上升但變化不大
。聯儲局對債息上升的淡定態度市場並不受落，炒家將繼續挑戰局方的耐性，美元短期仍然會受
債息上升的因素而做好，但只宜低位吸納。歐元或在１﹒１８３０╱１﹒２０３０，英鎊則在
１﹒３８００╱１﹒４０００之間波動。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９３０　　　１﹒１８４０　　　１﹒１９６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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