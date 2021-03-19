【大灣區】「港藥通」即將落地，首批１０多種國際新藥深圳率先用

《經濟通通訊社１９日專訊》深圳市正式審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干

措施》，覆蓋醫療一體化融合建設的方方面面。

據香港大學深圳醫院副院長李詠梅透露，首批「港藥通」的審批流程已接近尾聲，涉及１０

多種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等多個病種，將在近期推出。在可見的未來，大

灣區優質醫療資源將更加普惠，港澳籍居民在深就醫更便捷，醫療體制銜接更順暢。（ｂｉ）

