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19/03/2021 14:29

【大灣區】「港藥通」即將落地，首批１０多種國際新藥深圳率先用

　　《經濟通通訊社１９日專訊》深圳市正式審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干
措施》，覆蓋醫療一體化融合建設的方方面面。
　　據香港大學深圳醫院副院長李詠梅透露，首批「港藥通」的審批流程已接近尾聲，涉及１０
多種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等多個病種，將在近期推出。在可見的未來，大
灣區優質醫療資源將更加普惠，港澳籍居民在深就醫更便捷，醫療體制銜接更順暢。（ｂｉ）

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