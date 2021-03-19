  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2021 16:42

【企業盈警】南華金融（６１９）料去年虧損擴大至２﹒６億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》南華金融（００６１９）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度將錄得綜合虧損約２﹒６億元，相對２０１９年度則錄得綜合虧損７７２０萬元

　　主要由於２０２０年，ＣＯＶＩＤ－１９嚴重衝擊了全球經濟，集團的主要業務包括經紀，
孖展融資及信貸借款、企業諮詢及包銷、資產及財富管理、媒體及金融公共關係、證券買賣及投
資以及物業投資亦無可避免地受到影響。（ｃｗ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/03/2021
《神州經脈》中美首場會晤即惹火過招　A股再瀉滬指連跌四周
財經熱話19/03/2021
《股市一周》儲局放鴿穩市場信心　港股周升251點科指跑贏大市
中國故事19/03/2021
【冰雪對話】中美高層劍拔弩張　阿拉斯加之旅恐雪上加霜
財經熱話19/03/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》置富流動資金充裕憧憬併購　市況波動投資價值提升
FOCUS19/03/2021
【FOCUS】冰天雪地來相會 中美鬥硬不輸陣
開市Good Morning19/03/2021
林嘉麒：微盟短線反彈目標19元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金