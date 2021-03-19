【企業盈警】南華金融（６１９）料去年虧損擴大至２﹒６億元

《經濟通通訊社１９日專訊》南華金融（００６１９）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度將錄得綜合虧損約２﹒６億元，相對２０１９年度則錄得綜合虧損７７２０萬元
。
主要由於２０２０年，ＣＯＶＩＤ－１９嚴重衝擊了全球經濟，集團的主要業務包括經紀，
孖展融資及信貸借款、企業諮詢及包銷、資產及財富管理、媒體及金融公共關係、證券買賣及投
資以及物業投資亦無可避免地受到影響。（ｃｗ）
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