【企業盈警】雲能國際（１２９８）料去年虧損增加約２０６％

《經濟通通訊社１９日專訊》雲能國際（０１２９８）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度之虧損淨額將較截至２０１９年１２月３１日止年度之虧損淨額１９８０萬港元

增加約２０６％。

主要由於新型冠狀病毒的爆發令集團營業額減少，而上述方面之影響超過經營開支減少；及

就一名股東提供之貸款錄得融資成本減少之影響。（ｃｗ）

