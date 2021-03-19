【夜期時段】即月期指最新報２８９４９點，升１５點，低水４２點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９３８點，升４點，低水５３

點，最新報２８９４９點，升１５點，低水４２點，合約成交４５１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１２５５點，無升跌，低水２９點，最新報１１２６４點

，升９點，低水２０點，合約成交３２６張。

