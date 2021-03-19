《再戰明天》鮑威爾國會作證，綠城碧桂園服務派業績

《經濟通通訊社１９日專訊》下周聯儲局主席鮑威爾赴國會作證，和歐元峰會舉行，料將成

市場焦點。



＊日本央行公布會議記錄，瑞士央行議息＊



在外圍重要經濟活動上，俄羅斯外長拉夫羅夫應外長王毅邀請下周一（２２日）起訪問中國

。本港時間下周一，鮑威爾在國際清算銀行會議上就數字時代的創新發表講話。日本央行下周二

（２３日）公布１月會議記錄，鮑威爾則同日及下周三（２４日）分別在在眾議院及參議院金融

服務委員會作證，下周四（２５日）瑞士央行議息，下周五（２５日）歐元峰會舉行。

數據方面，２２日本港時間１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標；１月領先指標。

４：３０ｐｍ，香港公布２月綜合消費物價指數，年率料由１﹒９％降至１﹒１％。



＊雅生活碧桂園服務等業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：港通控股（０００３２）、渝太地產（０００７５）、

中國海外宏洋集團（０００８１）、建滔集團（００１４８）、華潤啤酒（００２９１）、康師

傅控股（００３２２）、亞太衛星（０１０４５）、中渝置地（０１２２４）、建滔積層板

（０１８８８）、雅生活服務（０３３１９）、綠城中國（０３９００）、合景悠活

（０３９１３）、碧桂園服務（０６０９８）等。（ｈｌ）

