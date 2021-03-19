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19/03/2021 17:38

【新招增持】長實買資產再回購惹私有化憧憬，分析：仍言之尚早

　　《經濟通通訊社記者黃和美１９日報道》長實（０１１１３）擬以發新股形式向李嘉誠基金
會收購４項基建資產，同時向股東提出回購股份以抵銷其攤薄效應，變相令大股東李嘉誠家族可
快速增持長實股權，隨即惹來私有化的傳聞。有分析認為，長實目前談私有化仍言之尚早，投資
者不應單憑短暫的憧憬而買入。

＊李嘉誠及李澤鉅於長實持股有望增至４５﹒０３％＊

　　長實將按每股作價５１元，發行逾３﹒３３億股新股，以總作價１７０億元向李嘉誠基金會
收購ＵＫ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ的２０％股權、Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉａｎ　Ｗａｔ
ｅｒ的２０％股權、Ｗａｌｅｓ　＆　Ｗｅｓｔ　Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ的１０％股權，以及
Ｄｕｔｃｈ　Ｅｎｖｉｒｏ　Ｅｎｅｒｇｙ的１０％股權。同時長實亦會以相同作價向股東回購
同等數量股份，如未能回收全數股份，亦計劃在市場上再進行回購。而主席李澤鉅昨日在業績記
者會上亦明言，倘若股東同意是次交易將可令股價「靚仔啲」，並為股東創造回報。
　　值得注意是，倘若有關收購及回購方案均獲得股東支持，李嘉誠及李澤鉅於長實的持股，將
由３５﹒９９％升至４５﹒０３％，打破大股東每年增持２％的限制。

＊大行：交易旨在將長實的持股權增至重組前水平＊
　
　　日資大行大和認為，李嘉誠家族將可以折讓價格買入大量長實股份，變相是令其家族可快速
增持其股權至逾４０％的水平，返回在２０１５年進行重組之前的持股量，相信李氏父子將會持
續增持其股份，不排除公司將在未來幾個月展開股份回購計劃。
　　摩根大通表示，儘管是次交易對長實股東來說是可增加價值，但認為最主要目標是李嘉誠家
族欲增加在長實股權，同樣認為李氏父子有意將其持股增加至長和系重組之前的水平。至於瑞銀
則預期，交易在短期內將刺激公司股價造好。

＊譚朗蔚：市場過份將交易聚焦在增持股權，長實落實私有化難在短期內成事＊

　　在私有化憧憬下，長實今日逆市上漲，最高曾升逾７﹒３％見５０﹒５元，收市仍升
７﹒２％，收報５０﹒４５元。
　　富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，是次交易可帶來穩定的資金流，符合長實一貫的商業模式。
然而，市場過份將交易的焦點放在李嘉誠家族將會增持其股權，雖然難以揣測大股東對長實長遠
的部署，惟認為長實即使落實私有化亦非短期內的事。
　　他坦言，只炒作長實私有化憧憬的話，其回購作價每股５１元「已無咩水位」，但從「疫後
經濟」角度來看，隨著經濟及公司業務逐漸復甦，相信長實日後股價將能突破５１元。事實上，
不少公司偶爾都會傳出私有化的消息，呼籲投資者應考慮公司基本面而非單憑對私有化的憧憬就
買入。

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