【企業盈警】ＴＡＴＡ健康料去年錄淨虧損約１﹒５億至１﹒７億元

《經濟通通訊社１９日專訊》ＴＡＴＡ健康（０１２５５）公布，預期截至去年１２月底止

年度，將錄得歸屬母公司淨虧損介乎約１﹒５億至約１﹒７億元，主要是由於疫情導致訪港旅客

持續減少及消費者在全球經濟下滑狀況下更為審慎，令集團主要營收來源的鞋類及保健業務均受

到嚴重衝擊，預期集團去年總體銷售收入按年下滑約５０％至６０％；以及集團去年資產減值損

失將增加所致。（ｙｗ）

