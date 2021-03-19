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19/03/2021 17:52

【企業盈警】灣區黃金（０１１９４）料去年淨虧損按年擴大

　　《經濟通通訊社１９日專訊》灣區黃金（０１１９４）發盈警，預期截至去年１２月底止，
全年淨虧損將較２０１９年度的６﹒３１億元有所擴大。
　　集團指，預期虧損擴大，主要由於期內一次性無形資產減值虧損約１３﹒４２億元，以及一
次性固定資產減值虧損約９﹒３４億元所致，這主要歸因於評估該資產之價值以及其對公司未來
之表現。（ｓｋ）

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