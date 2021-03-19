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19/03/2021 14:55

【國安立法】終審法院法官韋彥德：假如香港法治受損將離開終院

　　《經濟通通訊社１９日專訊》英國上議院憲制委員會在當地星期三舉行視像會議，身兼英國
最高法院院長的韋彥德被問到香港情況，以及引入《港區國安法》，並修改香港選舉制度的情況
下，英國最高法院的法官是否仍然繼續在香港服務。他回應稱，假如香港的司法獨立和法治受損
，他會離開終審法院，亦不會提名其他英國法官來港。
　　韋彥德指，會在短期內與外相藍韜文，大法官兼司法大臣白樂彬，商討有關事宜。他又說，
感到英國法官對香港人負有責任。

＊岑耀信：要求英國法官辭任終院是政治杯葛行動＊

　　終審法院非常任法官、前英國最高法院法官岑耀信則在英國《泰晤士報》撰文，指有人要求
英國法官辭任終院非常任法官的職務，是向中國政府施壓，要中國改變民主立場的政治杯葛行動
，法官並不適宜加入；他表明自己會繼續為港人服務，並以港人利益、而非英國政客的意願為依
歸。
　　岑耀信表示，自去年《港區國安法》實施後，已有意見要求英國法官辭任終院非常任法官的
職務，隨著近日人大通過修改香港選舉制度的決定，這種呼聲亦也增強；但他指這些人未能分清
民主和法治，指香港從來都沒有民主，但法治一直存在。（ｈｙ）（ｚｚ）

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