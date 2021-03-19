【企業盈警】冠均國際（１６２９）料去年盈轉虧蝕２００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》冠均國際（０１６２９）預期，截至２０２０年１２月３１日
止年度虧損約２００萬元（人民幣．下同），２０１９年同期純利約７７０萬元，
該集團指，轉盈為虧主要由於確認獨立第三方提供的貸款產生的利息開支約６４０萬元，及
去年毛利減少約９００萬元。
該集團預期於本月下旬刊發業績公告。（ｈｙ）
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