【企業盈喜】芯成科技料去年轉虧為盈，錄純利１９８６﹒８萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》芯成科技（００３６５）預期，截至去年１２月３１日止年度

綜合收益淨額約１９８６﹒８萬元，２０１９年同期錄得綜合虧損淨額約１３６０﹒２萬元。

集團指，轉虧為盈主要由於主營業務ＳＭＴ裝備製造分部及證券投資分部預計錄得稅前淨利

潤增加。（ｈｙ）

