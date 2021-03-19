【企業盈警】鼎立資本（３５６）料去年虧損擴大至３９７０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》鼎立資本（００３５６）預期，截至２０２０年１２月３１日

止年度虧損約３９７０萬元，２０１９年同期錄得虧損約２５８０萬元，主要由於去年年度上市

及非上市投資未變現虧損較２０１９年同期增加所致。

該集團預期於本月２６日前公布年度業績。（ｈｙ）

