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19/03/2021 18:06

立法會財委會通過海洋公園發展撥款

　　《經濟通通訊社１９日專訊》海洋公園「重生方案」撥款，包括一筆過１６﹒７億元撥款，
及另一筆最多１１﹒２億元的保育教育補助，今日在立法會財務委員會闖關，撥款最終以２６票
贊成，１票反對，０票棄權，獲得通過。

＊田北辰憂水上樂園能否自負盈虧＊

　　議員田北辰擔心，即將於今年８月開幕的水上樂園建築費用由２２億元超支至４０億元，根
據政府提交有關水上樂園的財政報告，推算門票平均每人要２７０元，才能應付報告中所估計的
水上樂園每年開支３﹒４５億元，門票相當於目前入園玩一天的門票，質疑本地市民會否多次到
訪，擔心水上樂園能否自負盈虧，又問假如日後入不敷出，會否承諾不會再向立法會要求撥款。

＊鄭松泰表明反對方案＊

　　議員葛珮帆亦擔心，若疫情未止，海洋公園水上樂園未能如期於暑假開放，會否對撥款或往
後營運有大影響；議員葉劉淑儀則認為，水上樂園已經花費高達４０億元工程費建設，無理由不
獲撥款支持樂園營運，強調港人本地遊玩地方不多。
　　議員鄭松泰表明反對方案，認為外判分拆的模式，會令到園區碎片化，等於直接破壞海洋公
園的保育主題，又擔心逐項設施分開收費，變相令參觀展館成本相對貴了。

＊劉鳴煒：水上樂園營運後將有助財務管理＊

　　海洋公園主席劉鳴煒表示，對水上樂園能於今年夏天投入服務及營運有信心，若疫情能在下
半年好轉，水上樂園投入服務後，其進帳對財務管理有正面幫助，公園會首先處理好請人及培訓
等可控情況。至於收費方面，事實上最貴方案是現有模式，公園會製造不同的套餐，相信遊客滿
意度會提升。（ｈｙ）

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