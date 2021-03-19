《小傳日記》債息升唔停，中美冇計傾；四連升斷纜，魚缸確係慘

《小傳日記》美聯儲鮑爺放鴿都救唔到花旗個魚缸，加上佢講到明唔會插手干預債息升勢，

花旗十年長債息升破１﹒７５厘，嚇到美股三大指數腳軟，納指更加創上月底以嚟最大單日跌幅

。香江魚缸一樣慘，四連升斷纜，低開２４７點，報２９１５８。大市早段由科技佬同石油佬領

跌，幾隻恆指新貴又唔生性齊齊插水，恆指就愈踩愈深！加上神州花旗高層會談又充滿火藥味，

由不滿對方發言超時，去到就敏感議題針鋒相對，氣氛愈鬧愈僵，魚缸都愈插愈低，曾挫６６８

點，低見２８７３７。好彩尾盤花旗十年長債息回落，一度跌落１﹒６７厘，大市跌幅都收窄咗

，最終魚缸收報２８９９０，失守兩萬九，回吐４１４點或逾１巴仙，主板成交２０６１﹒６２

億銀，比噚日多１８巴仙。國指報１１２８３，走低１８６點或近２巴仙。科指報８５５１，跣

腳１２５點或逾１巴仙。

神州花旗冇計傾，Ａ場兩市亦走低，上證綜指報３４０４，腳軟５８點或近２巴仙，深證成

指報１３６０６，唔見３５７點或近３巴仙；兩市全日成交７７２１億人仔，按日增加近５巴仙

。

藍戰士普遍軟，係長實（０１１１３）受誠哥注資增持加油，全日踢高逾７巴仙，報５０﹒

４５銀；傳滴滴出行赴港上市，Ｂ站又開招，生發發（００３８８）一樣唔見近１巴仙，報４６

７銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低逾半巴仙，報９７﹒７銀；建行（００９３９）走低逾２巴仙

，報６﹒４６銀；神州移動（００９４１）腳軟逾１巴仙，報５２﹒９５銀；大象（００００５

）平收，報４６﹒８銀。



＊美債息彈起科技佬跌死，孖屐又向淡恆指新貴慘＊



花旗國債息曾升上１﹒７５厘以上，隔晚納指大瀉，搞到香江科技佬都一齊無運行！騰訊（

００７００）下滑近２巴仙，報６２８銀；美團（０３６９０）跌逾１巴仙，報３３３銀；京東

集團（０９６１８）跣逾１巴仙，報３２６﹒４銀。不過阿里巴巴（０９９８８）升唔夠１巴仙

，報２３４﹒６銀；小米（０１８１０）走上唔夠１巴仙，報２６﹒２５銀

恆指新貴今日都隨市跌。阿里健康（００２４１）唔見近半成，報２３﹒３５銀；龍湖（０

０９６０）碌落１巴仙，報４５﹒８５銀；海底撈（０６８６２）撻低６巴仙，報５５﹒８銀。



＊石油需求減三桶油齊喊，新品牌推出吉利仍要摔＊



歐洲地區疫情惡化，孖屐憂慮影響石油需求，三桶油都唔多精神，中海油（００８８３）跣

低半成，報８﹒３６銀；中石油（００８５７）蒸發近６巴仙，報２﹒８５銀；中石化（００３

８６）瀉近６巴仙，報４﹒０８銀；中海油服（０２８８３）跌近５巴仙，報８﹒０５銀。

早前據路透引述市場消息人士指出，吉利汽車計劃推出全新電動汽車品牌，叫做「Ｚｅｅｋ

ｒ」。內媒指吉利負責人將適時公佈消息，但汽車股依然無咩力。吉利（００１７５）碌低３巴

仙，報２３﹒９５銀；比亞迪（０１２１１）跌親近４巴仙，報１８４﹒８銀；長汽（０２３３

３）挫近６巴仙，報２１﹒３銀；廣汽（０２２３８）跌近２巴仙，報７﹒１５銀；東風（００

４８９）走低近３巴仙，報７﹒４９銀。請請！



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