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即市新聞

19/03/2021 17:00

《小傳日記》債息升唔停，中美冇計傾；四連升斷纜，魚缸確係慘

　　《小傳日記》美聯儲鮑爺放鴿都救唔到花旗個魚缸，加上佢講到明唔會插手干預債息升勢，
花旗十年長債息升破１﹒７５厘，嚇到美股三大指數腳軟，納指更加創上月底以嚟最大單日跌幅
。香江魚缸一樣慘，四連升斷纜，低開２４７點，報２９１５８。大市早段由科技佬同石油佬領
跌，幾隻恆指新貴又唔生性齊齊插水，恆指就愈踩愈深！加上神州花旗高層會談又充滿火藥味，
由不滿對方發言超時，去到就敏感議題針鋒相對，氣氛愈鬧愈僵，魚缸都愈插愈低，曾挫６６８
點，低見２８７３７。好彩尾盤花旗十年長債息回落，一度跌落１﹒６７厘，大市跌幅都收窄咗
，最終魚缸收報２８９９０，失守兩萬九，回吐４１４點或逾１巴仙，主板成交２０６１﹒６２
億銀，比噚日多１８巴仙。國指報１１２８３，走低１８６點或近２巴仙。科指報８５５１，跣
腳１２５點或逾１巴仙。
　　神州花旗冇計傾，Ａ場兩市亦走低，上證綜指報３４０４，腳軟５８點或近２巴仙，深證成
指報１３６０６，唔見３５７點或近３巴仙；兩市全日成交７７２１億人仔，按日增加近５巴仙

　　藍戰士普遍軟，係長實（０１１１３）受誠哥注資增持加油，全日踢高逾７巴仙，報５０﹒
４５銀；傳滴滴出行赴港上市，Ｂ站又開招，生發發（００３８８）一樣唔見近１巴仙，報４６
７銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低逾半巴仙，報９７﹒７銀；建行（００９３９）走低逾２巴仙
，報６﹒４６銀；神州移動（００９４１）腳軟逾１巴仙，報５２﹒９５銀；大象（００００５
）平收，報４６﹒８銀。

＊美債息彈起科技佬跌死，孖屐又向淡恆指新貴慘＊

　　花旗國債息曾升上１﹒７５厘以上，隔晚納指大瀉，搞到香江科技佬都一齊無運行！騰訊（
００７００）下滑近２巴仙，報６２８銀；美團（０３６９０）跌逾１巴仙，報３３３銀；京東
集團（０９６１８）跣逾１巴仙，報３２６﹒４銀。不過阿里巴巴（０９９８８）升唔夠１巴仙
，報２３４﹒６銀；小米（０１８１０）走上唔夠１巴仙，報２６﹒２５銀
　　恆指新貴今日都隨市跌。阿里健康（００２４１）唔見近半成，報２３﹒３５銀；龍湖（０
０９６０）碌落１巴仙，報４５﹒８５銀；海底撈（０６８６２）撻低６巴仙，報５５﹒８銀。
　
＊石油需求減三桶油齊喊，新品牌推出吉利仍要摔＊
　
　　歐洲地區疫情惡化，孖屐憂慮影響石油需求，三桶油都唔多精神，中海油（００８８３）跣
低半成，報８﹒３６銀；中石油（００８５７）蒸發近６巴仙，報２﹒８５銀；中石化（００３
８６）瀉近６巴仙，報４﹒０８銀；中海油服（０２８８３）跌近５巴仙，報８﹒０５銀。
　　早前據路透引述市場消息人士指出，吉利汽車計劃推出全新電動汽車品牌，叫做「Ｚｅｅｋ
ｒ」。內媒指吉利負責人將適時公佈消息，但汽車股依然無咩力。吉利（００１７５）碌低３巴
仙，報２３﹒９５銀；比亞迪（０１２１１）跌親近４巴仙，報１８４﹒８銀；長汽（０２３３
３）挫近６巴仙，報２１﹒３銀；廣汽（０２２３８）跌近２巴仙，報７﹒１５銀；東風（００
４８９）走低近３巴仙，報７﹒４９銀。請請！

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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