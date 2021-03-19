《股市一周》儲局放鴿穩市場信心，港股周升２５１點科指跑贏大市

《經濟通通訊社１９日專訊》在美國十年期國債孳息率持續走高的情況下，市場關注聯儲局

議息會後聲明，會否有任何行動應對通脹預期，因此五個交易日單日波幅明顯收窄，日均主板成

交亦降至１７５５﹒４億元跌２５﹒８７％。聯儲局會後聲明「放鴿」態度比以往肯定，表明預

期２０２３年之前，都不會調整利率，並需要看到實際通脹上行，才會收緊包括買債等政策。同

時，十年期國債孳持續走高，隔晚升破１﹒７５厘，周內科指股卻有反彈，科指升逾１％跑贏大

市。

周一（１５日），受惠中國消費數據勝預期，今年首季經濟在低基數效應下很可能按年大幅

回升，舊經濟股，尤其是內銀造好，港股微升９４點。周二（１６日），小米（０１８１０）有

資格重新納入富時羅素指數，加上美國債孳息率回落，科技股領跑，恆指升１９３點重返二萬九

關。港股在周三（１７日）微升６點後，聯儲局確定繼續向市場伸出橄欖枝，港股昨日新舊經濟

股齊漲，收升３７１點報２９４０５點，盤中見周內高位２９５９６點。

今日港股有回吐，拜登上場的首次中美對話第一場會議結束，雙方就人權問題針鋒相對，劍

拔弩張，未似有共識，港股最終收跌４１４點。

恆指本周在２８６１２點至２９５９６點間波動，上下波幅９８３點，全周升２５１點或

０﹒８７％，收２８９９０點。國指在１１０７４點至１１５７６點間波動，上下波幅５０２點

，全周升１１０點或０﹒９９％，報１１２８３點。科指本周在８１７１點至８８１９點間波動

，上下波幅６４７點，全周升９４點或１﹒１２％，報８５５１點。



＊小米彈逾１５％冠藍籌，美國法院叫停投資禁令＊



小米本周跑出，為表現最佳藍籌及恆指股，主要受惠美國法院暫時叫停針對其的投資禁令，

以及傳出小米造車將於４月立項，全星期漲１５﹒３９％，報２６﹒２５元。中國政府加強監管

科技巨頭，市場恐騰訊（００７００）旗下借貸業務與螞蟻集團相似，接受與銀行同級別的規管

，全周挫３﹒４６％，報６２８元。阿里巴巴（０９９８８）股價追落後，升３﹒８１％，報

２３４﹒６元。京東集團（０９６１８）跌４﹒９５％，報３２６﹒４元。美團（０３６９０）

平收，報３３３元。快手（０１０２４）下周二放榜，早前獲多間大行唱好，全周升３﹒８８％

，報３１５﹒８元。



＊澳門最快下半年展開賭牌競投諮詢，金沙走強＊



長和系不少股份在本周已公布業績，李氏家族變相增持長實（０１１１３）至逾４５％股權

，長實全周抽高８﹒８５％，報５０﹒４５元。電能（００００６）和長和（００００１）業績

表現均符合預期，分別增減派息，股價全周分別升１﹒３５％報４５﹒１５元，及跌１﹒１５％

收６０﹒３５元。長建（０１０３８）升０﹒５５％，報４５﹒６元。

澳門已放寬外地人入境，而現有６個賭牌將於明年６月到期，澳門政府最快下半年展開賭牌

重新競投諮詢。金沙（０１９２８）升６﹒１８％，報３９﹒５元；銀娛（０００２７）升

０﹒７７％，報７１﹒６元。



＊油價返回疫情前水平仍需等兩年，中海油挫７％＊



中國民航局稱，今年行業仍處於恢復增長期，行業將力爭全年運輸總規模恢復至疫情前

８０％以上，旅客運輸量恢復至疫情前９０％左右。航運股造好，國航（００７５３）全周揚

６﹒１８％，報７﹒０４元；南航（０１０５５）升６﹒４２％，報５﹒９７元；東航

（００６７０）漲６﹒８３％，報３﹒９１元。國泰（００２９３）受制於美國運輸部警告可能

因應疫情限制香港航空公司在美營運航班，升幅跑輸同業，升３﹒５３％，報７﹒６２元。

疫情問題，加上國際能源署表示，油價不太可能出現戲劇性的持續躍升，且預計需求在

２０２３年之前不會恢復到疫情前水平，油價走低，油股偏軟。中海油（００８８３）為本周表

現最差藍籌，走低６﹒９％，報８﹒３６元；中石化（００３８６）跌５﹒３４％，報４﹒０８

元；中石油（００８５７）跌６﹒２５％，報２﹒８５元；Ｆ三星原油期（０３１７５）挫

７﹒５１％，報３﹒９６８元。（ｎｓ）

