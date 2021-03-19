《品中資－羅國森》阿里巴巴（０９９８８）守得「雲」開？

《品中資》在幾隻大型科網股之中，阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）的股價可以說是

最弱的一隻。近期京東集團（０９６１８）的股價也走弱，但弱勢主要是近期的事，而阿里則自

去年１０月，螞蟻集團上市觸礁後已經轉弱，歷時接近半年。

螞蟻事件之後，內地政府開始針對大型科網公司作反壟斷調查。阿里股價在去年１０月底螞

蟻上市前，曾創下３０９﹒４元的歷史高位，今個月初跌至２１８﹒６元低位，跌幅近三成。

其實，阿里去年底曾一度跌至２０７﹒２元的５２周低位，即是短短兩個月時間，股價已經

跌逾三成。只不過，在今年１月下旬時，股價曾一度回升上２７０元左右的高位。大家記得原因

嗎？

原因很簡單，因為當時「失蹤」近３個月的馬雲首度在鏡頭前亮相。我要強調，馬雲是在一

個鄉村教師的視頻連線中「出現」，因為內容上沒有交代馬雲出現的地點和時間。但這已經足夠

，因為曾經有人認為，他可能已經人間蒸發，他的「出現」，至少證明他尚在人間，也足夠讓阿

里股價大幅反彈，當日股價曾急升近一成。

但其後，內地政府似乎仍是「咬」著阿里不放。除了螞蟻要「整改」，我形容這等於「拆骨

」，即是剝離部分業務，又成立金融控股公司，令主要業務仍然受「傳統」監管。

此外，前兩日有外媒報道，內地市場監管局已就阿里的壟斷調查接近結案，擬向阿里徵收破

紀錄罰款，超越高通（美：ＱＣＯＭ）２０１５年支付的９﹒７５億美元金額。



＊因媒體之名再遭打壓＊



除此之外，原來阿里在內地媒體的影響力，也成為她被打壓的另一個源頭。據日前《華爾街

日報》報道，年初內地監管機構審視阿里持有的媒體名單後大為震驚，因為「不知不覺」間，原

來阿里已經沾手很多內地媒體，擔心出現「資本操縱控輿論」的風險。

粗略估計，阿里和螞蟻目前持有微博約３０％股權、本港英文報章《南華早報》、內地財經

媒體《第一財經》、網媒３６氪和虎嗅；影視娛樂方面則擁有阿里影業（０１０６０）和優酷視

頻等等。

阿里的回應是，投資這些媒體公司是為她們升級提供技術支援，並與集團核心電商業務帶來

商業協同效應，沒有干預這些公司的日常營運或編採決定。

不過，從投資角度，這些媒體投資只佔阿里整體業務一個微不足道的部分，所以，實際影響

有限。

到了前日，市場傳出另一消息，某程度是令人有點摸不著頭腦的，那就是，阿里會在騰訊旗

下的微信開設淘寶特價版（Ｔａｏｂａｏ Ｄｅａｌｓ）小程序，讓消費者在淘寶購物時可以使

用微信支付，而不一定要「綁定」支付寶。有分析認為，這是阿里解決平台「二選一」問題的一

個方案。但阿里竟然會將這些「肥肉」，轉送給自己的最大競爭對手，實在匪夷所思。



＊益騰訊還是害騰訊？＊



說實在，這究竟這是益了騰訊，還是害了騰訊？因為阿里這樣做，即時會令騰訊多了生意，

但卻變成騰訊有機會進一步「壟斷」內地的支付市場呢！

但總括來說，無論是內地監管機構對阿里的「打壓」，又或者市場對阿里前景的憂慮，都可

能接近尾聲了。昨日阿里股價單日升逾半成，收報２３３﹒６元，可能是一個轉勢的信號呢！

說到這裡，我想岔開一筆。２０１８年９月時，馬雲宣布一年後「退休」時，大家都議論紛

紛，因為大家都不相信，以馬雲５０多歲之齡就說要退休，實在不合邏輯，背後必定有不可告人

的內幕。

但結果，馬雲確實按照承諾，在一年後卸下阿里巴巴集團主席的職務，只可惜，馬雲的「離

開」，仍然為阿里帶來負累，最終令到阿里「一身蟻」。

經過螞蟻事件後，馬雲明顯轉趨低調，我估計，他可能真的淡出了阿里的日常運作。如此的

話，再加上螞蟻被「拆骨」，以及減少壟斷（將淘寶部分業務轉至微信），以及終極的大額罰款

後，阿里可以重新上路了。

我很喜歡今日標題當中，「守得『雲』開」這４個字，這個「雲」有兩個意思，一是馬雲的

雲，因為只要馬雲離「開」阿里愈遠，阿里便愈安全。另一個意思是阿里雲的雲。

我認為，在阿里眾多業務中，最有潛力的部分就是雲業務，因為阿里旗下的電商業務累積了

海量的數據，這些「大數據」是很有價值的資產，也是讓阿里重新起飛的引擎。

因此，阿里能否重新上路，大家必須密切注意這個「雲」的變化！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

