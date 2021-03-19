《鍾之日記》中美會晤不相讓，魚缸氣氛冷冰冰

《鍾之日記》３月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國總統拜登上任以來，兩國高級別官員首次面對面對話在冰天雪地的美國阿拉斯加上演。

中方代表團由中央外事辦主任楊潔篪，外長王毅率領，美方則以美國國務卿布林肯及國家安全事

務助理沙利文為首，由於兩國關係緊張，此前雙方已對今次會晤不抱期待，而事實亦證明雙方一

見面即互嗆，火藥味極濃。

在開場環節中，美方批評中國的對疆對港對台政策，又指責中國向全球作出網絡攻擊，及對

美方盟友提出經濟威脅；中方則提出美國也有人權問題，稱美國沒有資格居高臨下同中國說話。

首輪會晤開場部分可供傳媒短時間拍攝，但基於雙方針鋒相對，首場會談供傳媒拍攝的開場

發言部分，長達１﹒５小時，大大超出原定計劃的８分鐘。外媒引述美方隨行官員指，質疑對方

作出的誇張外交行為，目的是在討好國內民眾，而中國官媒就反指，是美方「嚴重超時」在先，

並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。

根據安排，本次會晤將進行三場會談，共計９小時。其中，第一及第二場會談已於北京時間

今天下午２時結束。雙方在當地時間１９日上午進行第三輪對話。中國外交部發言人趙立堅今日

於例行記者會上提及，這次開場白只是一道「開胃菜」，後面還有「正餐」才是重頭戲，希望兩

國在閉門會談中充分溝通交流，推動關係重回正軌，並對話取得實質成果。



＊港股穿二萬九，Ａ場連跌四星期＊



中美高層劍拔弩張，阿拉斯加之旅恐令中美關係雪上加霜，會晤已完成兩輪會議，再加上多

個新興市場燃點緊縮預期，引發Ａ股不穩，滬綜指中止反彈趨勢，半日跌超過１％，午後跌幅再

擴大，一度低穿三千四，全日則挫１﹒７％，深成指瀉２﹒５６％。總結全周，滬綜指下跌

１﹒４％，屬連續第四周下跌，累計四周滬指跌幅達到７﹒８９％。兩市全日成交７７２１億元

人民幣，按日增長４﹒８％，富時羅素首納１１隻科創板股票入指數，下周一（２２日）開市前

生效，惟今日沒見外資活躍，全日反而透過陸股通從Ａ股淨流出超過４０億元，結束連續８日淨

流入。

香江魚缸終止四日連升之勢，低開２４７點。早段由科技股及石油股領跌，其後內需股及消

費股跌幅擴大，加上中美會晤氣氛差，恆指失守兩萬九，最多跌６４５點，收報２８９９０，跌

４１４點或跌１﹒４１％，主板成交２０６１﹒６２億元增１８％。



＊李澤鉅施財技變相增持，長實漲７％創逾年高＊



長和系昨日放榜，市場注點落於主席李澤鉅新招變相增持長實（０１１１３）。

長實公布，計劃以１７０億元向李嘉誠基金會收購四項基建資產，將以每股作價５１元，向

李嘉誠基金會發行３﹒３３億股代價股份支付。公司另建議以每股５１元的價格，回購並註銷約

３﹒３３億股股份，已發行股份總數約９﹒０３％。完成後，李嘉誠及李澤鉅持股由

３５﹒９９％增至４５﹒０３％，獨立股東則由６４％減至５４﹒９７％。李澤鉅表示，完成交

易可以令「股價靚仔啲」。

長實去年基礎溢利跌３２﹒５％至１９３﹒３９億元，但優於預期，每股盈利４﹒４２元，

派末期息１﹒４６元，全年股息１﹒８元，按年跌１４﹒３％。績後瑞信、高盛、銀河聯昌給予

的目標價區間為５２元至６１﹒６元，評級分別為維持跑贏大市、維持買入及增持。

李澤鉅施財技大幅增持長實，惹來市場對私有化的憧憬。雖然若要私有化，理應等股價較低

殘才做，但長實今日仍被炒高，逆市拉漲７﹒２％，收報５０﹒４５元，為去年１月以來高。

長和（００００１）去年少賺２７％，合符市場預期；每股盈利７﹒５６元，派末期息每股

１﹒７元，按年跌２６％。該股績後挫４﹒１％。



＊英國疫苗唔爭氣，歐疫又起油價受創＊



歐洲地區疫情再爆發，市場憂慮石油需求受到負面影響，打擊原油需求。原油期貨價格跌約

７％，創去年夏季後最大單日跌幅。油股全日走弱，中海油（００８８３）挫４﹒７％，中石油

（００８５７）走低５﹒６％，中石化（００３８６）急跌５﹒６％，中海油服（０２８８３）

跌４﹒９％。

此外，歐洲接種疫苗情況問題多多，有多國民眾接種「牛津疫苗」阿斯利康（Ａｓｔｒａ

Ｚｅｎｅｃａ）疫苗後，出現不良反應或血栓的個案，部分國家更一度停用阿斯利康疫苗。

不過，歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）最新公布阿斯利康疫苗評估結果，認為阿斯利康疫苗安全

有效，而且接種的益處大於風險，呼籲各國可恢復使用該疫苗。意大利、法國、德國等國都相繼

恢復使用阿斯利康疫苗。瑞典則說，要等多幾天才決定。

另外，現年５６歲的英國首相約翰遜為穩定軍心，近日亦表示，他很快就會親身接種阿斯利

康疫苗，以強調疫苗的安全性。



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