【大國博弈】中美高層戰略對話開始，雙方就關切問題針鋒相對

《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪

，國務委員兼外長王毅率領的中國代表團，在美國阿拉斯加州安克雷奇，與美國國務卿布林肯及

國家安全事務助理沙利文舉行高層戰略對話。這是美國總統拜登上任以來，兩國高級別官員首次

面對面對話。

會談甫開始，兩國官員就對雙方關切的問題針鋒相對。布林肯表示，美國對中國在新疆、香

港及台灣的行為深感關注。同時，亦憂慮向美國的網絡攻擊以及向盟友的經濟威脅，所有類似的

行動威脅以規則為基礎的全球穩定，強調這些問題並非內部事務。美方致力於加強基於規則的國

際秩序。

沙利文則指，美方不尋求衝突，但歡迎強硬競爭，美方會堅守原則，並站在國民及朋友一方

。



＊楊潔篪：中國的價值是人類的價值，扼制中國沒出路＊



楊潔篪回應指，美國利用軍事和經濟上的優勢向其他國家施壓，又濫用國家安全概念，威脅

國際貿易，批評美國煽動一些國家攻擊中國。重申新疆、香港及台灣都是中國不可分割的一部分

，中方堅決反對美國干涉其內政。他反指，美國在人權問題上可以做得更好，提到美國黑人遇害

和因而引發的黑人運動，認為雙方都應該處理好自己事務，放棄冷戰思維及衝突。如果美方想要

與中方解決問題，就應該用正確的方式來解決，強調扼制中國是沒有出路的。

楊潔篪強調，中國的價值是人類的價值，即是和平、發展、公平、正義、自由、民主，中方

信奉的是聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎國際秩序，而不是一小撮國家所鼓吹以規則

為基礎的國際秩序。中美民主有分別，美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，美國的民主

不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說

了算。

中美雙方計劃會在兩天內舉行三場會議，每節三小時，各派最多十人出席。（ａｃ）

