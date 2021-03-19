《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善
香港人民幣收益率曲線，３月２５日（下周四）將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（
ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２１年第三期中央銀行票據，期限６個月（１８２天），
為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣５０億元。
第三期中央銀行票據面值為人民幣１００元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。
（ｃｔ）
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19/03/2021 10:14
【聚焦人幣】人行下周四在香港發行５０億元人民幣６個月期央票
《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善
香港人民幣收益率曲線，３月２５日（下周四）將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（
ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２１年第三期中央銀行票據，期限６個月（１８２天），
為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣５０億元。
第三期中央銀行票據面值為人民幣１００元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。
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