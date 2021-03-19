【新冠肺炎】全國昨新增１宗西安本地確診，１０宗境外輸入

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委最新公布，３月１８日，全國新增確診１１宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中陝西新增１宗本地確診，患者是一名在西安市第八醫院封閉隔離病區工

作的檢測人員，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。專家組初步認為，患者

是在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染。

其餘１０宗均為輸入個案，分別在上海５宗，廣東３宗，天津、湖南各１宗。昨日無新增死

亡個案，增１宗疑似病例；新增治癒出院１６宗。

截至３月１８日，全國累計確診病例最新數字為９００８３宗。累計死亡人數維持４６３６

人；現有確診病例１６４宗，現有４宗疑似病例；累計治癒出院病例８５２８３宗。

境外輸入累計確診病例５１７９宗，累計治癒出院病例５０１７宗。現有確診病例１６２宗

，現有４宗疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者５人，也均為輸入病例。當日沒有感染者轉為確診；解除隔離１４

人。目前尚在醫學觀察２５２名無症狀感染者，均屬輸入個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１２３９６宗。其中，香港１１３５０宗（１０８２４人

出院，２０３人死）；澳門４８宗（４７人出院）；台灣９９８宗（９５８人出院，１０死）。

（ａｃ）

