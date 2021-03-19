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19/03/2021 10:58

【新冠疫苗】科興在智利第三期臨床測試顯示良好安全性和免疫原性

　　《經濟通通訊社１９日專訊》智利公布科興疫苗在當地進行第三期臨床測試的初步結果，顯
示科興疫苗具有良好的安全性和免疫原性。
　　科興疫苗在智利的第三期臨床試驗共招募了２０００多名志願者，在智利全國８個中心進行
。而據《新華社》報道，約５００名志願者參與的初步研究結果顯示，無一例嚴重不良反應，最
常見的不良反應為接種部位疼痛，通常較輕微且持續不超過一兩天，頭疼、低熱等不良反應的比
例低於５％，與安慰劑組比例相當。報告的結論是，科興疫苗具有良好的安全性，接種者對該疫
苗的耐受性好。
　　報道又引述專家稱，對於疫苗免疫原性研究顯示，第一劑疫苗接種１４天後可在部分接種者
體內檢測到新冠病毒抗體的增加，第二劑接種後２周，９０％的接種者體內抗體明顯增加，抗體
具有中和能力，這意味著能夠預防病毒入侵人體細胞。此外，６０歲以上和６０歲以下產生的免
疫反應沒有區別。
　　智利當局在今年１月２０日宣布准許緊急使用科興疫苗。目前當地有三分一的人口已接種科
興疫苗，但新冠肺炎確診數字卻不跌反升。有智利衛生官員警告，當地最少要有八成人口接種科
興疫苗，才可達到群體免疫的效果。（ａｃ）

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