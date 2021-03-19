《神州縱橫－凌昆》自主創科為發展重中之重

《神州縱橫》中國兩會除了定下今年的經濟工作重點及目標外，還要確立未來１５年特別是

「十四五」時期的發展大方向及相關政策，這對中國前景至為重要，故應多加探討確切掌握。



＊力推自主創科策略＊



大會期間推出了「十四五」及２０３５遠景目標綱要草案，為中長遠發展訂出基本指引。其

中最為矚目的重中之重是增長技術自主及以創科引領發展的經濟優質化路向。較具體的目標是在

「十四五」期間完善國家創科體系，推動開發核心技術攻堅，制訂１０年的基礎研究方案，並要

求全社會對創科投入年均增長７％。為此要擴建科創平台，確立北京、上海、大灣區及合肥等作

為四大創枓中心，並推出２０３５科創重大項目計劃。產業發展也要配合；爭取提升戰略性新興

產業產值佔ＧＤＰ比例達１７％以上，新興產業要走融合化、集群化及生態化道路，目的是增加

產業鏈的自主供給比重。

這是一個比較全面及時和恰當的進取性策略，且將逐步細化和具體化，關鍵在於有效落實和

發揮作用。在取得創科突破日多後，中國仍清醒地看到不足之處，特別是科研投入不足和不少核

心技術未有掌握等。看到問題及差距乃前進的動力及起點，但對有關情況必須作一個客觀務實的

評估，否則難有正確對策。中國作為後進的發展中國家，現代科技及產能基礎薄弱，在創科上有

差距及不足本屬正常，更要看到在縮小與先進差距上已取得顯著成績，於部分領域已基本追平甚

至稍為領先。多涉美國打壓，中國在創科趕超上決心及力度更大，故前景更為亮麗。



＊仍須重視應用投入＊



對創科趕超中國要有只爭朝夕的精神，但又必須務實地看到這非朝發夕至之事，只能盡力加

快進程。科研投入對ＧＤＰ比例中國已趕高至約２％，雖仍低於３％的標準，卻將逐步拉近。按

購買力平價計算，中國的科研投入金額已僅次美國，而隨著中國ＧＤＰ超越美國日多並提高投入

對ＧＤＰ比例的雙重效應，中國投入追上美國只是時間問題，且不須等太久。同時還要注意理順

投入結構，中國在基礎研究投入少於美國，但應用研究投入則已超過美國。基礎投入較弱被視為

中國短板要急起直追乃正確的取態，但同時又要務實：在基礎投入上仍須審慎論證，不宜一哄而

上盲目擴張。作為後進者中國科研投入採先應用後基礎原則乃合理做法，現時這原則仍然適用，

但可適當地強化基礎投入以縮少與應用投入差距。應用投入強勁更是中國優勢：這支持了中國在

能源、交通、通訊及建造等方面取得領先，相反美國的實業都持續空洞化。

《資深評論員 凌昆》

