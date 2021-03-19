【華為風波】丹東法院：已審理加籍商人邁克爾間諜案，將擇期宣判

《經濟通通訊社１９日專訊》遼寧省丹東市中級法院公告，因案件涉及國家秘密，依法

對加拿大籍被告人邁克爾為境外刺探、非法提供國家秘密案進行不開庭審理，邁克爾及其辯護律

師到庭參加訴訟，法院將擇期宣判。

至於另一名被指涉嫌危害中國國家安全的加拿大公民、前外交官康明凱，有報道指其審訊將

於下星期一（２２日）在北京進行。（ｅｙ）

