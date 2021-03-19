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19/03/2021 12:01

【大國博弈】中美首場會議火藥濃，王毅責美方發言超時非待客之道

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統拜登上任以來，中美兩國高級別官員首次面對面對話
，首場會議在充滿火藥味的氛圍中完結，更衍生一場「羅生門」，中美互相指責對方發言超時。
據美媒統計，美國國務卿布林肯及國家安全事務助理沙利文的開場發言均不足３分鐘，而楊潔篪
以中文作出的開場發言則長達１５分鐘，王毅的發言有４分鐘。此舉引發美方不滿，並要求在媒
體退場前再作出公開回應。有美國隨行官員批評，中方代表團的冗長發言是有意爭取注意力。
　　不過，中國官方對上述小插曲具有不同版本的描述。據《央視》報道，是美方在先致開場白
時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。「這不是待客之道，也不符合外交禮
儀」，國務委員兼外長王毅對此作出了嚴正回應。王毅表示，中方過去、現在、將來都絕不會接
受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。
　　據悉，雙方原本同意各發表兩分鐘的開場發言。即現實情況可能是，美方兩位官員率先進行
的開場發言均略有超時，引發中方不滿，隨即以美方４倍的發言時長予以回擊。央視報道引述王
毅表示，過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這
種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去了。
　　根據安排，雙方本次會議將進行三場會談，共計９小時。其中，首場會談於當地時間周四（
１８日）下午１時（香港時間今天早上５時）開始，已經結束。目前進行的第二場會談於當地時
間１８日晚上７時（香港時間今天上午１１時）開始。此外，雙方在當地時間周五（１９日）上
午進行第三輪對話。（ｗｌ）

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