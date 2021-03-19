【大國博弈】中美高層戰略對話第二場會議結束

《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視》報道，當地時間１８日２２時許（本港時間１９日

下午２時），中美高層戰略對話第二場會議結束。由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會

辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅率領的中方代表團離開會談酒店，返回下榻酒店。當地

時間１９日，中美雙方將舉行此次中美高層戰略對話的第三場會議。

中美首場會議針鋒相對，氣氛充滿火藥味。據《新華社》報道，楊潔篪在開場發言中強調，

美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎

上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。如果美方想以此增強所謂

對華優勢的話，那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。這種做法絲毫不會影響中

方的正當立場，也絲毫不會動搖中國人民維護主權和尊嚴的堅定意志。

王毅表示，中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放

棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了！王毅又稱，尤其要指出的是，３月

１７日，美國在香港問題上再次升級對中國的所謂制裁。美方在中方即將動身赴美參加中美高層

戰略對話前夕出台這一舉措，這不是正常的待客之道。如果美方想以此增強所謂對華優勢的話，

那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。

至於美方在開場白中表示，美國對中國在新疆、香港及台灣的行為深感關注。同時，亦憂慮

向美國的網絡攻擊以及向盟友的經濟威脅，所有類似的行動威脅以規則為基礎的全球穩定，強調

這些問題並非內部事務。美方致力於加強基於規則的國際秩序。（ｗｌ）

