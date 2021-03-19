【冰雪對話】中美高層劍拔弩張，阿拉斯加之旅恐雪上加霜



《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統拜登上任以來，兩國高級別官員首次面對面對話，本

港時間周五（１９日）清晨５時多在冰天雪地的美國阿拉斯加上演。中方代表團由中央外事辦主

任楊潔篪，外長王毅率領，美方則以美國國務卿布林肯及國家安全事務助理沙利文為首，由於兩

國關係緊張，此前雙方已對今次會晤不抱期待，而事實亦證明雙方一見面即互嗆，火藥味極濃。

根據安排，本次會晤將進行三場會談，共計９小時。其中，第一及第二場會談已於北京時間

今天下午２時結束。雙方在當地時間１９日上午進行第三輪對話。

首輪會晤開場部分可供傳媒短時間拍攝，但基於雙方針鋒相對，整個環節被拉長至１小時

３０分鐘。據美媒報道，雙方原約定每人作約２分鐘的簡短開場聲明，布林肯和沙利文分別超時

了數十秒，而楊潔篪卻作出長達１５分鐘的演講，至於王毅發言亦有４分鐘。在傳媒被要求退場

的時候，布林肯突然要求傳媒留下，讓他就中方官員發言作回應，而中方官員亦不甘示弱，在鏡

頭前反駁對方的說辭，在一番你來我往的交鋒後，雙方都作出了超長的開場發言。

外媒引述美方隨行官員指，質疑對方作出的誇張外交行為，目的是在討好國內民眾，而中國

官媒就反指，是美方「嚴重超時」在先，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。

中國外交部發言人趙立堅今日於例行記者會上提及，這次開場白只是一道「開胃菜」，後面

還有「正餐」才是重頭戲，希望兩國在閉門會談中充分溝通交流，推動關係重回正軌，並對話取

得實質成果。



＊民主定義大不同，楊潔篪：美國在人權問題上可以做得更好＊



首場會談甫開始，兩國官員就對雙方關切的問題針鋒相對。布林肯表示，美國對中國在新疆

、香港及台灣的行為深感關注。同時，亦憂慮向美國的網絡攻擊以及向盟友的經濟威脅，所有類

似的行動威脅以規則為基礎的全球穩定，強調這些問題並非內部事務。美方致力於加強基於規則

的國際秩序。沙利文則指，美方不尋求衝突，但歡迎強硬競爭，美方會堅守原則，並站在國民及

朋友一方。

楊潔篪回應指，美國利用軍事和經濟上的優勢向其他國家施壓，又濫用國家安全概念，威脅

國際貿易，批評美國煽動一些國家攻擊中國。重申新疆、香港及台灣都是中國不可分割的一部分

，中方堅決反對美國干涉其內政。他反指，美國在人權問題上可以做得更好，提到美國黑人遇害

和因而引發的黑人運動，認為雙方都應該處理好自己事務，放棄冷戰思維及衝突。如果美方想要

楊潔篪強調，中國的價值是人類的價值，即是和平、發展、公平、正義、自由、民主，中方

信奉的是聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎國際秩序，而不是一小撮國家所鼓吹以規則

為基礎的國際秩序。中美民主有分別，美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，美國的民主

不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說

了算。



＊發言時長、輪次爭拗不斷，中國人不吃居高臨下這一套＊



在第一論對話中，原定８分鐘的開場致辭進行了大約９０分鐘，最終在極低氣壓下完結。期

間更衍生一場「羅生門」，中美互相指責對方發言超時。據美媒統計，美國國務卿布林肯及國家

安全事務助理沙利文的開場發言均不足３分鐘，而楊潔篪以中文作出的開場發言則長達１５分鐘

，王毅的發言有４分鐘。此舉引發美方不滿，要求在媒體退場前再作出公開回應。有美國隨行官

員批評，中方代表團的冗長發言是有意爭取注意力。

不過，中國官方對上述小插曲有不同版本的描述。據《央視》報道，是美方在先致開場白時

嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。「這不是待客之道，也不符合外交禮儀

」，國務委員兼外長王毅對此作出了嚴正回應。王毅表示，中方過去、現在、將來都絕不會接受

美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。

楊潔篪則強調，美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就

要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。如果

美方想以此增強所謂對華優勢的話，那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。

據悉，雙方原本同意各發表兩分鐘的開場發言。即現實情況可能是，美方兩位官員率先進行

的開場發言均略有超時數十秒，這引發中方不滿，隨即以美方３倍的超長發言時長予以回擊。此

外，據媒體報道，在美方作出補充公開回應後，就要求現場記者立即離開，沒有給中方二度回應

的機會，此舉亦引發中方對公平、透明性的質疑，最終中外記者均得以留下全場見證開場致辭。

（ｅｙ，ｗｌ）

