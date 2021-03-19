【ＦＯＣＵＳ】冰天雪地來相會，中美鬥硬不輸陣

【ＦＯＣＵＳ】天氣很冷，房間太熱。拜登上台以來中美最高級別外交官員的首次面對面會

談，本港時間周五（１９日）清晨５時多在冰天雪地的阿拉斯加上演；原定數分鐘的開場白環節

演變成逾一小時的唇槍舌劍，雙方更就現場媒體何時離場起爭議，務求「不輸陣」。首場已結束

的對話加上暫定後續兩場會談，預期總時長９小時，雙方能否破冰，還是更強勢對峙的序曲？



＊布林肯單刀直入，提疆港台等話題＊



氣溫低至零下１９度的阿拉斯加最大城市安克拉治，中共中央外事辦主任楊潔篪、國務委員

兼外長王毅，與美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文的「２＋２」會談，在當地時間周四

（１８日）下午於名為「Ｃａｐｔａｉｎ Ｃｏｏｋ」的酒店登場。

對話由布林肯開場，他指，今次會面雙方有機會討論本土及全球的重點首要議題，從而令中

國更好地理解美國的意圖及方式；他更單刀直入表示，華盛頓對北京在疆港台的行動、網絡攻擊

美國、經濟脅逼盟國等深表關注，稱「若世界由強權或勝者全取，將變得愈趨暴力和不穩定。」

楊潔篪隨後就此強硬回應約１５分鐘，指美國利用軍事力量和金融霸權實施「長臂管轄」並

鎮壓其他國家；濫用所謂的國家安全論阻礙正常貿易往來，並煽動一些國家攻擊中國；美國自身

面臨的人權挑戰根深蒂固，而美國民主應由全世界來評價，呼籲其改變自己的形象，停止在世界

其他地區兜售美式民主。



＊楊潔篪指美無資格擺「強勢姿態」＊



更具火藥味的是，他稱美國在網絡攻擊方面「可能是冠軍」，非裔人士長期遭美國人「屠殺

」；針對布林肯上任時稱要以「強勢姿態」面對中國，直言美國沒有資格，甚至在二三十年前也

不具備發表此種言論的資格，因為這不是跟中國人民打交道的方式。

王毅則指，美國在會談前夕發起對華新制裁，並非正常的待客之道，「如果美方試圖以此舉

來所謂增強你們對華的優勢的話，我想恐怕是打錯了算盤。」

火熱的唇槍舌戰一度令雙方就現場媒體何時離場起爭議，先是布林肯叫停記者離場，以令他

及沙利文作補充發言；其後中方代表再次請記者留步，指此舉不公平。對此，外媒紛紛以

「ｔｒａｄｅ ｂａｒｂｓ（互嗆）」、「ｕｎｄｉｐｌｏｍａｔｉｃ ｗａｒ ｏｆ

ｗｏｒｄｓ（非外交口水戰）」、「ｄｕｅｌｉｎｇ ａｃｃｕｓａｔｉｏｎｓ（指控決鬥）」

來描述劍拔弩張的氣氛。



＊美拉攏日韓 ＶＳ 中俄下周聚首＊



而就在前往阿拉斯加之前，布林肯剛剛完成日韓之行，美日罕見發表強硬聯合聲明，提及中

國在南海東海的「擴張性」行動及香港台海等等議題。巧合的是，中國昨宣布，俄羅斯外長拉夫

羅夫將於下周一（２２日）訪問中國，「亞洲小北約」ＶＳ中俄的合縱連橫愈顯耐人尋味。

首場會談未進入實質討論「有深刻分歧（ｄｅｅｐ ｄｉｓａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ）的議題

」，未來暫定的兩場會否就新冠疫情、南海局勢、氣候變化乃至中方據報要求美方撤銷特朗普時

期的對華制裁等破冰，似乎困難重重。

總而言之，中美全面重置關係似不可能完成的任務，阿拉斯加對話會否是中美關係迷霧前景

下更強勢對峙的序曲？雙方未來能否僅在共同關注的有限挑戰中合作？拭目以待。

