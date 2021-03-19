【初選案】高院今早處理徐子見保釋申請，林卓廷等５人再申請保釋

《經濟通通訊社１９日專訊》４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其

中１１人早前獲准保釋。餘下３６名被告中，徐子見今早將於高等法院申請保釋，再次由高等法

院《國安法》指定法官杜麗冰處理。

另外，吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷和王百羽５人今早亦在西九龍裁判法院申請保釋覆

核，由《國安法》指定法官兼總裁判官蘇惠德處理。（ｃｌ）（ｚｚ）

