【初選案】高院今早處理徐子見保釋申請，林卓廷等５人再申請保釋

《經濟通通訊社１９日專訊》４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其
中１１人早前獲准保釋。餘下３６名被告中，徐子見今早將於高等法院申請保釋，再次由高等法
院《國安法》指定法官杜麗冰處理。
另外，吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷和王百羽５人今早亦在西九龍裁判法院申請保釋覆
核，由《國安法》指定法官兼總裁判官蘇惠德處理。（ｃｌ）（ｚｚ）
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