【選舉改革】譚耀宗：人大常委會有機會下周開會討論香港選舉制度

《經濟通通訊社１９日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，人大常委會將在本月內召開會議，

處理修訂香港選舉制度的工作。他暫時未收到開會通知，但估計有機會下周開會。

他指出，暫時看不到新的選委會有「區議會代表」，但認為選委會中「地區組織」的涵蓋面

廣闊，未知會否包含區議員。

他又表示，留意到立法會內務委員會下午將討論先成立小組，處理選舉制度的工作，認為立

法會的積極態度值得肯定。（ｃｌ）

