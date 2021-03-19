【選舉改革】譚耀宗料資審會或有十多人，需熟悉法例德高望重

《經濟通通訊社１９日專訊》全國人大常委譚耀宗估計，候選人資格審查委員會成員可能會

有十多二十人，相信成員需要熟悉法例及基本法，亦要德高望重並具公信力，而且不打算參選，

否則會有角色衝突。



＊成員應由人大常委會任命＊



譚耀宗指，有人認為委員會成員不應由行政長官委任，但可由行政長官提名，再由人大常委

會任命，以提升委員會地位及認受性，他覺得有道理。

他表示，無打算參與資格審查委員會，亦無思考過，但任何工作若有人認為他適合，他就會

做，不合適就不會參與。至於有政黨背景的人是否不適合參與委員會，他認為參與有關工作時一

定要公正處事，不會因為與政協團體有聯繫而徇私，而自己一直在愛國愛港團體做事，認為應無

矛盾。



＊參選人可在選舉後提出上訴＊



他又指，當資審會決定參選人是否資格後，若法庭可容許司法覆核，恐怕會對選舉帶來影響

，但亦有人提出，現時參選人可在選舉後，以選舉呈請方式上訴，不會妨礙選舉，至於具體如何

處理，人大常委會需研究。

他又提到有關議席會平分的說法，可能不符合人大副委員長王晨的講法。王晨早前介紹草案

時提到，由選委會產生的立法會議員會有較大比例，認為是代表選委會選生的議席，會較功能組

別及地區直選的議席多。（ｃｌ）

