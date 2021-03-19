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19/03/2021 16:34

【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，１０宗本地感染４宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至３月１９
日零時零分，本港新增１３宗新冠肺炎確診個案，其中３宗為輸入個案，１０宗是本地個案，４
宗源頭不明，其餘６宗與本地個案有流行病學關連，當中３宗與西營盤健身中心Ｕｒｓｕｓ
　Ｆｉｔｎｅｓｓ群組有關，包括一位顧客及兩位緊密接觸者，該群組累計已有１３８宗病例。
　　其餘６宗與之前個案相關的病例，有３宗與西營盤健身中心Ｕｒｓｕｓ　Ｆｉｔｎｅｓｓ群
組有關，包括一位顧客及兩位緊密接觸者，該群組累計已有１３８宗病例。

＊海怡半島曾隔離２３歲男子確診＊

　　至於４宗源頭不明的本地個案，包括一名居於海怡半島的２３歲男子，他在沙田新城市中央
廣場工作，４名家人曾在上月確診，這名男子當時接受檢測，結果陰性。衞生防護中心不排除他
是新感染個案，或是之前在檢疫中心感染，暫時當新個案處理。
　　另一宗是６２歲居於藍田平田邨的主婦，曾光顧啟田商場「潮福龍蝦專門店」，有另一名街
坊初步陽性。至於前日初步確診在港島東中心工作的３６歲男子，今日轉為確診。

＊無接獲美資大行高層逃避強檢失蹤的消息＊

　　Ｕｒｓｕｓ　Ｆｉｔｎｅｓｓ爆疫群組蔓延至金融界。有消息指，一間美資投資管理公司的
女高層，被列為密切接觸者須強制檢疫隔離，但卻失蹤，當局可能會通緝她。據稱，她早前確診
的丈夫，亦是另一間美資投行的員工。記者向張竹君求證時，她指並無收到同事報告有緊密接觸
者失蹤的消息。被問到Ｕｒｓｕｓ群組爆發是否已經受控時，張竹君認為，仍要觀察一段更長的
時間，希望該群組爆發可以受控。（ｃｌ）

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