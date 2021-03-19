【企業盈警】同方康泰（１３１２）料全年盈轉虧最多２﹒３５億元

《經濟通通訊社１９日專訊》同方康泰（０１３１２）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損介乎約１﹒９５億至２﹒３５億元，２０１９年度則錄得純利約６５００萬元。

該集團指，虧損主因去年出售水泥業務的控股公司全部權益而導致虧損，以及當時用於水泥

業務之物業、廠房及設備的預期減值虧損。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

